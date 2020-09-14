Шансы на снижение курса евро к доллару на горизонте 1-2 месяцев превышают шансы на рост - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) говорят о переоцененности евро на текущих уровнях и считают, что на горизонте 1-2 месяцев шансы на снижение курса евро к доллару превышают шансы на его рост, сообщается в обзоре.

Сигналы, поступающие от мировых центробанков в последние 2-3 месяца, остаются неизменными, отмечают специалисты: в складывающейся обстановке регуляторы не считают нужным наращивать объемы помощи экономикам, оставляя такие меры на усмотрение исполнительной власти. В то же время со стороны правительств предоставление помощи продолжает откладываться: если в США это в основном следствие усиления предвыборных баталий, когда демократы в Конгрессе фактически блокируют инициативы администрации Трампа, то в еврозоне – результат слабости коллегиальных органов управления и напряженного состояния бюджетов многих стран-членов ЕС. В итоге, констатируют аналитики BCS GM, монетарные стимулы, которые поддерживали рынки в период острой фазы кризиса, продолжают слабеть: волатильность торгов повышается, а вместе с ней постепенно растет спрос на защитные активы, включая доллар.

"Если в первой половине августа доллар США активно сдавал позиции по отношению к другим валютам на ожиданиях скорого выделения новых триллионных пакетов помощи, то в последние 3-4 недели его курс стабилизировался. В этой ситуации евро отчасти выигрывает за счет чуть более жесткой монетарной политики, которую придерживается ЕЦБ в сравнении с ФРС, хотя, как в том числе показали результаты заседания европейского регулятора на прошлой неделе, усиление евро начинает все сильнее беспокоить власти ЕС. За прошедшую неделю курс евро не изменился", - указывают эксперты.

"Мы продолжаем считать, что слабость европейской экономики, обостряющаяся проблема Брекзита, ситуация с пандемией в Европе и низкая эффективность механизмов принятия решений внутри ЕС говорят о переоцененности евро на текущих уровнях – в этой связи мы считаем, что на горизонте 1-2 месяцев шансы на снижение курса евро превышают шансы на его рост", - пишут аналитики BCS GM.