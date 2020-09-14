Изменение агентством S&P прогноза по рейтингу Беларуси нейтрально для еврооблигаций - Газпромбанк

Изменение агентством S&P по итогам внеочередного пересмотра прогноза по рейтингу Беларуси нейтрально для еврооблигаций, сообщается в обзоре Газпромбанка.

Решение S&P пересмотреть прогноз по рейтингу Беларуси на "негативный" со "стабильного" было обусловлено, по мнению аналитиков банка, следующими аргументами:

- наличие рисков для экономической и финансовой стабильности, а также платежного баланса;

- рост уровня долларизации сбережений домохозяйств, в том числе за счет конвертации банковских депозитов;

- ослабление белорусского рубля, которое с начала года составило ~20%;

- давление на рост экономики в среднесрочной перспективе.

"Мы полагаем, что факторы, обозначенные агентством S&P при пересмотре прогноза по рейтингу Беларуси, уже заложены в текущих уровнях доходностей белорусского долга. При этом факторы, которые могли бы привести к понижению рейтинга, на данный момент не выполняются: условные обязательства по долгу банковского сектора и предприятий не материализовались и остаются стабильными (не превышают 7 млрд BYN или 2,7 млрд долларов), а кредитная поддержка со стороны России сохраняется, пишут специалисты Газпромбанка. - В связи с этим мы не ожидаем выраженного негативного эффекта на доходности белорусского долга от изменения прогноза по рейтингу S&P. Прогнозы по долгосрочным кредитным рейтингам Беларуси, присвоенными агентствами Fitch (B) и Moody’s (B3), остаются "стабильными".