Глобальная склонность к риску поддерживает отечественные фондовые индексы - "Фридом Финанс"

Глобальная склонность к риску поддерживает отечественные фондовые индексы: ориентир по индексу Мосбиржи на неделю составляет 2835-3000 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

После неоднозначной прошлой недели, характеризующейся разнонаправленной динамикой мировых индексов и высокой волатильностью, инвесторы сосредоточились на ожидании введения ФРС контроля над кривой доходности 16 сентября, на информации и возобновлении испытаний вакцины AstraZeneca в Великобритании. Японские акции растут третью торговую сессию подряд, секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым главой Либерально-демократической партии, сменив уходящего премьер-министра Синдзо Абэ.

Российские инвесторы ожидают итогов встречи глав России и Белоруссии, заседаний ОПЕК+ 17 сентября и ЦБ РФ в пятницу. Эксперт инвесткомпании считает, что ключевая ставка на заседании 18 сентября останется без изменений.

"Цены на нефть вновь оказались под давлением после того, как Ирак вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ понизил экспортные цены на октябрь, - отмечает Миронюк. - Котировки Brent опустились ниже $40/баррель, что наряду с ростом запасов нефти и нефтепродуктов в США на 2 млн баррелей впервые за 6 недель не способствует восстановлению баланса на рынке. Это оказывает определенное давление на российский рубль. Успокаивающий тон выступлений зампредов ЦБ Ксеньи Юдаевой и Алексея Заботкина на прошлой неделе привел к тому, что цены на ОФЗ в пятницу продемонстрировали рост, впрочем индекс RGBI вновь перешел к снижению в понедельник из-за геополитики. Рубль в первые часы торгов под влиянием этих факторов потерял около 50 коп и оказался выше 75 руб./1$. На течение недели после всплеска волатильности рубль ожидает движение в широком диапазоне 74-76,4 руб./1$ и 87,6-90 руб./евро".

Тем не менее, глобальная склонность к риску поддерживает отечественные индексы. Индекс Мосбиржи растет в рамках 1% (2935 п.), РТС в рамках 0,5% (1230 п). Локомотивом роста стали бумаги Сургутнефтегаза (+2,5%), ММК (+2,3%), Северстали (+2%).

"Инвесторы продолжают следить за началом восходящего движения в акциях "Газпрома" на волне восстановления цены природного газа. В фокусе внимания завершение процесса перерегистрации "Русала" в российскую юрисдикцию с острова Джерси, что приведет к тому, что бумаги не будут доступны для совершения сделок в течение трех дней до 25 сентября. Бумаги "НорНикеля" приостановили падение после реакции на иск Росприроднадзора и прибавляют в рамках 1%. Важных корпоративных событий в понедельник не предвидится. Ориентир по индексу Мосбиржи на неделю: диапазон 2835-3000 пунктов", - прогнозирует аналитик "Фридом Финанс".