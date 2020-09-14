Нефть остается под давлением из-за ухудшения фундаментальных показателей - Saxo Bank

Нефть остается под давлением из-за ухудшения фундаментальных показателей: восстановление мирового спроса на энергоносители продолжает стагнировать, пандемия коронавируса и сомнения насчет сроков появления вакцины могут оттянуть до следующего года возвращение цен на марку Brent до 50 долл. США за баррель, отмечается в аналитическом материале Saxo Bank.

Многие страны мира, особенно в Европе и Азии, столкнулись со второй волной коронавирусной инфекции. Это снова заставляет людей работать из дома и меньше путешествовать, а значит, выход спроса на энергоносители на докоронавирусный уровень займет больше времени, чем предполагалось, указывает аналитик банка Оле Хансен.

"Данные по физическому рынку в период боковой торговли, начавшийся в июне, начали показывать, что цены и текущие значения фундаментальных показателей рассинхронизуются, - подчеркивает Хансен. - Так, наблюдается увеличение контанго: спотовые цены получают всё больший дисконт относительно контрактов на будущие месяцы, так как слабый спрос на переработку (связанный в основном с избытком дизельного топлива и авиакеросина) приводит к заполнению хранилищ. В результате вырос спрос на танкеры как плавучие хранилища, а Саудовская Аравия тем временем снизила официальную продажную цену на октябрь, так как спрос со стороны основных покупателей - таких как Китай - начал ослабевать".

Для начала коррекции потребовалось ухудшение общего риск-аппетита, выраженное в снижении американских (преимущественно высокотехнологичных) акций, и переход к покупке доллара США. Для нефти марки Brent техническим поводом к приведению цен в соответствие с фундаменталом стал перелом восходящего тренда, наблюдавшегося с июня.

Эксперт Saxo Bank не ожидает на нефтяном рынке новой сильной распродажи, но признает, что пандемия коронавируса и сомнения насчет сроков появления вакцины могут оттянуть до следующего года возвращение цен на марку Brent до 50 долл. США за баррель. Замедление восстановления спроса ставит под угрозу решимость группы ОПЕК+, которая, как теперь ясно, нарастила добычу до того, как спрос достаточно восстановился.

"ОПЕК и Международное энергетическое агентство представят свои фундаментальные анализы рынка в ежемесячных отчетах, которые выйдут соответственно 14 и 15 сентября. Марка Brent нашла поддержку на 100-дневной скользящей средней 39,50 долл. за баррель, но спекулянты еще только начали сокращать длинные позиции, и коррекция может дойти до 36,50 долл., пока не найдется более прочный уровень поддержки. Главным источником вдохновения для трейдеров останется общий уровень рисковых настроений, выражаемый в акциях и курсе доллара США", - заключает эксперт Saxo Bank.