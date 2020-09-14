Потенциал роста индекса РТС составляет 37% в перспективе 12 месяцев - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций РФ и полагают, что потенциал роста индекса РТС составляет 37% в перспективе 12 месяцев, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Вторая волна COVID-19 – самый большой риск для рынков на ближайшие недели, - указывает эксперт BCS GM Вячеслав Смольянинов. - Новые локальные и ряд общенациональных локдаунов (например, в Израиле), а также ограничения угрожают ослабить экономику в 4К20, что не является базовым сценарием для инвесторов. В результате эти факторы могут привести к сокращению спроса на энергоносители, тогда как объемы предложения в целом снова начали расти – явно негативно для развивающихся рынков и России".

Однако с другой стороны, после перекупленности рынка в середине августа, российские акции уже достаточно скорректировались и сместились в зону перепроданности – в ближайшей перспективе более нейтральное отношение инвесторов может поддержать рынок, полагает Смольянинов.

"Оттоки из фондов акций, ориентированных на Россию, на прошлой неделе продолжили усиливаться, при этом бумаги EM также не смогли привлечь новые деньги в отличие от облигаций, которые остаются предпочтительным классом активов для глобальных инвесторов, вкладывающих средства в EM. Мы с позитивом смотрим на долгосрочные перспективы рынка акций – видим потенциал роста индекса РТС на 37% (на 12 месяцев). Вместе с тем наш тактический подход остается в целом нейтральным, учитывая высокую степень неопределенности и вероятное сохранение волатильности на рынке", - резюмирует аналитик BCS GM.