Рубль сохраняет потенциал укрепления в перспективе 1-4 месяцев - BCS GM

Рубль сохраняет потенциал укрепления, и в перспективе 1-4 месяцев курс рубля может оказаться на 5-10% выше текущего уровня, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Слабость рубля, который оказался под двойным давлением со стороны геополитики и усилившихся распродаж на мировых рынках, вряд ли стала неожиданной, - отмечает эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Однако все же российской валюте удалось остаться в рамках прежнего коридора: еще 3-4 года назад сочетание двух таких мощных негативных факторов однозначно вызвало бы более мощное падение обменного курса рубля, чем то, что мы наблюдали на прошлой неделе".

Главным драйвером спроса на валюту в РФ, по мнению Тихомирова, остаются спекулятивные иностранные инвесторы в российский рублевый госдолг, но, как показывает недавняя история, их исход с рынка обычно продолжается не более недели. А это означает, что уже на предстоящей неделе рубль может продолжить укрепляться, даже несмотря на состоявшееся снижение нефтяных котировок, сохранение геополитических рисков и повышенную турбулентность на глобальных рынках. "И хотя мы не ждем больших позитивных сдвигов в области геополитики в ближайшие месяцы, тем не менее продолжаем считать, что в перспективе 1-4 месяцев курс рубля может оказаться на 5-10% выше текущего уровня", - прогнозирует аналитик BCS GM.