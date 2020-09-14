Рубль может рассчитывать на поддержку налогового периода со следующей недели - "Велес Капитал"

Рублю рассчитывать на поддержку налогового периода можно будет также лишь со следующей недели, однако при условии стабильного геополитического фона и отсутствия санкционной риторики, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

Показатель профицита ликвидности в банковском секторе за последнюю неделю сократился за счет снижения объема средств, размещенных банками на депозитах и в облигации ЦБ, однако в последние дни поддерживался на стабильном уровне в 1,8 трлн руб. Остатки ликвидности банков на корсчетах у регулятора к началу текущей неделе держались на максимальной со 2-го сентября отметки в 2,7 трлн руб., отмечает аналитик "Велес Капитала".

"Бюджетный канал с начала сентября остается главным поставщиком ликвидности в банковскую систему (нетто-приток почти на 200 млрд руб.), - указывает Кравченко. - При этом банки с начала месяца заметно сократили свою задолженность по депозитам перед Федеральным казначейством (-135,0 млрд руб.), нарастив при этом долг по операциям РЕПО (+238,9 млрд руб.). В понедельник Банк России проводит два срочных аукциона РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц и 1 год. Годовой аукцион уже не состоялся из-за отсутствия заявок, и, по всей видимости, такой же результат ожидает одномесячный аукцион, либо объем размещаемых средств окажется минимальным".

Также эксперт "Велес Капитала" отметил, что во вторник с уплаты страховых взносов стартует очередной период обязательных платежей в бюджет, однако усиления давления на ставки МБК можно будет ожидать лишь со следующей недели - ближе к основным платежам 24-25 сентября.

"Рублю рассчитывать на поддержку налогового периода можно будет также лишь со следующей недели, однако при условии стабильного геополитического фона и отсутствия санкционной риторики. Отметим, что за последнюю неделю российская валюта несколько восстановила позиции после падения на санкционных рисках. Сегодняшние торги для рубля также начинались вполне успешно, однако еще до окончания первой половины дня отечественная валюта развернулась в минус на сообщениях, негативно влияющих на геополитический фон и потенциально представляющих санкционные угрозы для РФ", - заключает Кравченко.