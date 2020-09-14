Ключевая ставка ЦБ РФ будет оставлена на уровне 4,25% - Уралсиб

Ключевая ставка Банка России будет оставлена на уровне 4,25%, отмечается в комментарии аналитика "Уралсиба" Ольги Стериной. Такого же мнения придерживается и большинство игроков, так что реакции в ОФЗ на сохранение ставки быть не должно.

"Очевидно, что потенциал снижения ставки на горизонте нескольких месяцев крайне ограничен, о чем свидетельствует как ее нынешний уровень, так и комментарии со стороны монетарных властей, - указывает Стерина. - Наоборот, ЦБ будет постепенно возвращаться к нейтральному диапазону ставки (5–6%), базовый сценарий предполагает достижение этого диапазона не ранее середины 2022 г. Таким образом, инвесторам, вкладывающим средства в долговые активы, важнее понимать, когда начнется переход от стимулирующей денежно-кредитной политики и ставка станет постепенно расти. На наш взгляд, до конца года есть возможность еще одного снижения ставки на 25 б.п., и это вряд ли окажет существенную поддержку рынку рублевых госбумаг, для которого в ближайшее время геополитические риски будут иметь большее значение".