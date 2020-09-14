Рубль в течение дня может протестировать уровни ниже 74,5 руб./1$ - Sberbank CIB

Российская валюта в понедельник утром немного укрепилась – приблизительно до 74,8 руб. за доллар. Аналитики Sberbank CIB допускают, что в течение дня рубль может протестировать уровни ниже 74,5 за доллар, хотя в случае обострения геополитических рисков он, по их мнению, может подешеветь до 75,0 за доллар, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что нефть Брент может подешеветь до уровней ниже $39,5 за баррель, что создаст предпосылки для падения цен до $38,4 за баррель. В понедельник ожидается ежемесячный доклад ОПЕК и данные по продуктивности бурения в США, и эти публикации, вероятно, окажут давление на нефтяной рынок.

Аналитики Sberbank CIB ожидают, что в понедельник рублевые ставки, вероятнее всего, будут стабильны, после того как в пятницу доходность долгосрочных ОФЗ выросла на 6–9 б. п.