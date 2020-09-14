Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, локомотивом выступает Сбербанк

Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, сдерживающим фактором выступает слабая нефть; локомотивом подъема являются акции Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2933,53 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1235,95 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 74,8 рубля (-0,26 рубля), золото - $1953,4 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали рублевые акции Сбербанка (+1,9% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, сообщение Pfizer о вероятном начале применения вакцины от COVID-19 в США до конца текущего года и объявления о крупных сделках в IT-секторе (включая соглашение о партнерстве между американской Oracle и китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok) стали основанием для некоторого оживления на рынках акций в начале недели.

Между тем, к неблагоприятным новостям следует отнести снижение суверенного рейтинга Турции международным рейтинговым агентством Moody's до уровня "B2" с негативным прогнозом: аналитики Moody's предупредили о возможности кризиса платежного баланса в Турции, что потенциально может негативно сказаться на доверии инвесторов к развивающимся рынкам в целом.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в минувшую пятницу российский рынок акций подал серьезную заявку на разворот сложившегося нисходящего тренда, а в понедельник к продолжению покупок зовет позитивный внешний фон.

Среди "голубых фишек" стоит отметить "Газпром" (MOEX: GAZP), который дорожает на информации о сокращении инвестпрограммы в этом году. Однако покупать акции газовой монополии на среднесрочную перспективу очень рискованно: прибыльность компании оставляет желать лучшего, а риски санкций в отношении "Северного потока 2" очень велики.

Акции Сбербанка (224,6 руб.) превысили сопротивление 222 руб., и теперь не исключено начало преддивидендного ралли в бумагах. Сейчас дивидендная доходность акций превышает 8%, и найдется немало желающих получить ее за пару месяцев. Целью роста акций Сбербанка является район 244 руб.

Прекратили снижение акции "Норникеля". Претензии государства в $2,1 млрд за розлив топлива в Норильске не являются новостью, эта сумма называлась и ранее. С большой вероятностью можно полагать, что компания в судебных инстанциях сумеет уменьшить аппетиты государства.

Нефть Brent торгуется вблизи отметки $40 за баррель, но угрозы ухода котировок в район $39 и усиление последующих распродаж нефтяных контрактов остаются. Быть может, рынок нефти сумеет стабилизировать встреча мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг. Важных решений на ней принято не будет, но накануне мероприятия и после его окончания можно ждать словесных интервенций со стороны нефтяных министров в поддержку нефти.

Во второй половине дня стоит пристальнее смотреть за сводками информагентств. В понедельник пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая готовилась несколько недель, чего ранее не наблюдалось. Скорее всего, по ее итогам будет сделан ряд важных заявлений, которые окажут влияние на ход торгов как акциями, так и рублем, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич отмечает сохранение рисков возобновления снижения акций.

Поводом для подобного развития событий может стать отсутствие движения по принятию нового пакета помощи для американской экономики. Переговоры зашли в тупик, а в рамках уходящей недели демократы отвергли очередной план республиканцев. В ходе недели ожидаются попытки продолжить диалог по новому пакету помощи. Однако позитивные подвижки маловероятны, что может оказать давление на американские площадки, а вслед за ними и мировые рынки.

Плюс к этому давление на рисковые активы окажет ситуация с распространением коронавируса в мире. В частности, инвесторы будут внимательно следить за динамикой заболеваемости в Европе, оценивая риски ужесточения карантинных ограничений, которые могут оказать дополнительное негативное влияние на европейскую экономику, что ухудшит ожидания инвесторов относительно динамики восстановления мировой экономики. Также важным фактором останется развитие отношений между США и Китаем, что, в случае роста напряженности, может привести к дополнительному давлению на широкий спектр активов, считает аналитик.

В понедельник внешний фон подталкивает индекс МосБиржи в район 2950 пунктов. Однако в дальнейшем нельзя исключать ухудшения настроений на рынках, что ближе к вечеру окажет давление на российские акции и приведет к компенсации части утреннего роста. В результате, рынок удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов.

Отсутствие уверенности у инвесторов в дальнейшем росте цен на нефть и слабая поддержка со стороны внутренних факторов будут сдерживать укрепление рубля. При этом в случае ухудшения мировой конъюнктуры в ходе торгов американская валюта может попытаться отыграть уровень 75 руб./$1. Закрепление пары доллар/рубль под этой отметкой говорит в пользу возможности дальнейшего отступления и достижения 73 руб./$1, считает Зварич.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, на неделе будет множество интересных событий, которые могут оказать влияние на динамику рынков. В среду в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление и экономический прогноз. Несмотря на то, что в ходе летнего заседания обсуждался вопрос ослабления монетарной политики, в дальнейшем макроданные показали улучшение ситуации, что, вероятно, позволит ФРС взять паузу и оставить политику без изменений.

В среду глава Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун представит прогноз глобального экономического развития. В четверг будут оглашены решения по процентной ставке Банка Японии и Банка Англии. В пятницу глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выступит с речью о влиянии COVID-19 на экономику.

В США по итогам торгов в пятницу индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,6%, просел индекс технологических компаний Nasdaq (-0,6%), недельное снижение которого на 4,1% стало максимальным с марта, отмечает Trading Economics. В свою очередь Dow Jones и S&P 500 по итогам недели потеряли 2,5% и 1,7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали новости, что сенаторы-демократы в США заблокировали проект нового пакета экономических стимулов, предложенный республиканцами.

Между тем, в понедельник выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), поднимаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,5%) на ожиданиях заседаний ФРС и Банка Японии на этой неделе, а также на новостях о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

В понедельник Либерально-демократическая партия Японии выбирает своего председателя, который станет премьер-министром страны. Ключевой кандидат на этот пост - генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который, как ожидается, продолжит курс Синдзо Абэ на поддержание низкой стоимости заимствования и дерегулирование, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены остаются слабыми после падения на прошлой неделе, Brent остается ниже $40 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $39,76 за баррель (-0,2% и -0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $37,3 за баррель (-0,1% и +0,1% в пятницу).

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+13,6%), ПАО "GTL" (+10,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,6%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 14,279 млрд рублей (из них 3,181 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).