MVIS-Indices добавил акции Petropavlovsk в индекс Junior Gold Miners - "ВТБ Капитал"

MVIS-Indices добавил акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) в индекс Junior Gold Miners (MVGDXJ, бенчмарк для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, GDXJ), сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, пассивный приток капитала в эти бумаги в результате их включения в индекс Junior Gold Miners составит около $54 млн.

Изменения вступят в силу 18 сентября после закрытия торгов, вес акций Petropavlovsk в MVGDXJ составит порядка 0,84%.