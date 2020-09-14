Фундаментальных факторов для роста нефти нет - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что на Мексиканский залив снова надвигается ураган, что вынуждает некоторых производителей приостанавливать деятельность. Это может оказать нефти краткосрочную поддержку, говорится в комментарии банка, но фундаментально факторов к ее росту не появляется.

Дополнительным негативом, по мнению специалистов, выступает мрачный прогноз ВР, которая предполагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, наблюдаемым до пандемии.

"На этой неделе в фокусе помимо статистики по запасам - техкомитет ОПЕК+, где будут обсуждаться итоги прошлого месяца. На понедельник мы ждем Brent в зоне 38-40 долл./барр. Фактор урагана может дать +1,5-2 долл./барр., но только в случае реального ущерба мощностям Мексиканского залива. В любом случае наличие огромных запасов нефти может компенсировать остановку переработки, которая и так встает на плановые ремонты", - пишут аналитики Промсвязьбанка.