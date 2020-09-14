Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку неизменной - Росбанк

Аналитики Росбанка ждут от Банка России на заседании в пятницу сохранения ключевой ставки (4,25%) при поддержке неизменной умеренно мягкой риторики об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, говорится в комментарии банка.

"Пауза после довольно масштабного цикла снижения ставки выглядит более оправданным решением на фоне нарастания волатильности финансовых рынков и, что более важно, небольшого сюрприза от инфляции в сезон сбора урожая. В своем выступлении на прошлой неделе А.Заботкин говорил о том, что инфляция оказалась чуть выше ожиданий регулятора (на 0.1пп), однако упомянул наличие "некоторого" пространства для снижения ставки в рамках базового сценария. Возможно, это сигнал того, что альтернативы для предстоящего решения регулятора существуют - снижение на 25 бп или неизменность ставки - но последняя является более предпочтительной". - отмечают эксперты Росбанка.