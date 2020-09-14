Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 14 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков и подрастающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,8-74,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,85 руб./$1 (-19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,7 руб./EUR1 (-14,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,45 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,71 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,32 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря росту интереса глобальных инвесторов к рисковым активам в надежде на успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Аппетиту к риску способствовала новость о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет, пишет Trading Economics.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

Инвесторы продолжают держать в фокусе внимания ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Это вопрос включен в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе.

Цены на нефть слегка поднимаются в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели.

В центре внимания нефтяного рынка находятся переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,15% - до $39,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,05% - до $37,35 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.