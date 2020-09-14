.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доминирующие стратегии на фондовом рынке США продолжат усиливать волатильность - ITI Capital
.
14 сентября 2020 года 10:45
Доминирующие стратегии на фондовом рынке США продолжат усиливать волатильность - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что на фондовом рынке США по-прежнему доминируют две стратегии - покупка дорожающих бумаг и продажа дешевеющих, несмотря на масштабное падение котировок на прошлой неделе. Их использование продолжит усиливать волатильность на рынках в условиях неопределенных перспектив экономики, пандемии и президентских выборов, говорится в комментарии инвесткомпании. Утром в понедельник утром азиатские и американские фьючерсы выросли, к инвесторам вернулся оптимизм по поводу создания вакцины против Covid-19. Объем торгов опционами на отдельные акции недавно впервые превысил объем торгов обыкновенными акциями, указывают эксперты ITI Capital. По состоянию на конец августа объем торгов опционами на отдельные акции составил более 120% объема акций по сравнению с 40% три года назад. Инвесторы покупали акции, которые дорожали за счет опционов, что повышает волатильность, при этом особым спросом пользовались IT-сегмент и такие компании как Tesla. "Среди инвесторов царят иррациональные настроения, динамика рынка из-за деривативов задается одним сегментом, на который приходится 60% индекса - это ИТ, коммуникационные услуги и здравоохранение, а также DIY-компании из числа производителей товаров длительного пользования, - подчеркивают аналитики инвесткомпании. - При этом динамика бумаг компаний базовой экономики, в частности таких областей как промышленность, нефтегазовый, финансовый, производственный сектора, достигла минимальных за последние десять лет значений, их доля рынка сократилась до минимума со времени Великой депрессии". Всего семь лет назад Exxon была крупнейшей американской компанией по рыночной капитализации. С тех пор она уменьшилась на 60%, до $160 млрд, после того, как спрос на ископаемые виды топлива упал из-за пандемии. "Только вакцина поможет рынку преодолеть нынешнее расстройство, - уверены эксперты ITI Capital. - В выходные появились позитивные новости: AstraZeneca возобновила тестирование в Великобритании, которое охватит 50 тыс. человек, Pfizer и BioNTech готовятся обнародовать результаты исследований третьей фазы к концу октября, вероятность такого сценария - 60%".
.
14 сентября 2020 года 15:43
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) говорят о переоцененности евро на текущих уровнях и считают, что на горизонте 1-2 месяцев шансы на снижение курса евро к доллару превышают шансы на его рост, сообщается в обзоре. Сигналы, поступающие от мировых центробанков в последние 2-3 месяца, остаются... читать дальше
.14 сентября 2020 года 15:20
Изменение агентством S&P по итогам внеочередного пересмотра прогноза по рейтингу Беларуси нейтрально для еврооблигаций, сообщается в обзоре Газпромбанка. Решение S&P пересмотреть прогноз по рейтингу Беларуси на "негативный" со "стабильного" было обусловлено, по мнению аналитиков банка,... читать дальше
.14 сентября 2020 года 15:01
Глобальная склонность к риску поддерживает отечественные фондовые индексы: ориентир по индексу Мосбиржи на неделю составляет 2835-3000 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. После неоднозначной прошлой недели, характеризующейся разнонаправленной динамикой... читать дальше
.14 сентября 2020 года 14:44
Нефть остается под давлением из-за ухудшения фундаментальных показателей: восстановление мирового спроса на энергоносители продолжает стагнировать, пандемия коронавируса и сомнения насчет сроков появления вакцины могут оттянуть до следующего года возвращение цен на марку Brent до 50 долл. США за... читать дальше
.14 сентября 2020 года 14:21
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций РФ и полагают, что потенциал роста индекса РТС составляет 37% в перспективе 12 месяцев, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Вторая волна COVID-19 – самый большой риск для рынков на ближайшие... читать дальше
.14 сентября 2020 года 14:00
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $7,7 до $7,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.14 сентября 2020 года 13:35
Рубль сохраняет потенциал укрепления, и в перспективе 1-4 месяцев курс рубля может оказаться на 5-10% выше текущего уровня, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Слабость рубля, который оказался под двойным давлением со стороны геополитики и усилившихся распродаж на мировых... читать дальше
.14 сентября 2020 года 13:10
Рублю рассчитывать на поддержку налогового периода можно будет также лишь со следующей недели, однако при условии стабильного геополитического фона и отсутствия санкционной риторики, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. ... читать дальше
.14 сентября 2020 года 12:33
Ключевая ставка Банка России будет оставлена на уровне 4,25%, отмечается в комментарии аналитика "Уралсиба" Ольги Стериной. Такого же мнения придерживается и большинство игроков, так что реакции в ОФЗ на сохранение ставки быть не должно. "Очевидно, что потенциал снижения ставки на горизонте... читать дальше
.14 сентября 2020 года 12:08
Российская валюта в понедельник утром немного укрепилась – приблизительно до 74,8 руб. за доллар. Аналитики Sberbank CIB допускают, что в течение дня рубль может протестировать уровни ниже 74,5 за доллар, хотя в случае обострения геополитических рисков он, по их мнению, может подешеветь до 75,0 за... читать дальше
.14 сентября 2020 года 11:50
Аналитики Росбанка ждут от Банка России на заседании в пятницу сохранения ключевой ставки (4,25%) при поддержке неизменной умеренно мягкой риторики об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, говорится в комментарии банка. "Пауза после довольно масштабного цикла снижения... читать дальше
.14 сентября 2020 года 11:37
Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, сдерживающим фактором выступает слабая нефть; локомотивом подъема являются акции Сбербанка. читать дальше
.14 сентября 2020 года 11:34
MVIS-Indices добавил акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) в индекс Junior Gold Miners (MVGDXJ, бенчмарк для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, GDXJ), сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, пассивный приток капитала в эти бумаги в... читать дальше
.14 сентября 2020 года 11:22
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что на Мексиканский залив снова надвигается ураган, что вынуждает некоторых производителей приостанавливать деятельность. Это может оказать нефти краткосрочную поддержку, говорится в комментарии банка, но фундаментально факторов к ее росту не появляется.... читать дальше
.14 сентября 2020 года 11:06
Доходность 10-летних ОФЗ может сместиться к нижней границе диапазона 6,10-6,20% годовых - Промсвязьбанк
лавный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что сценарий сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на заседании 18 сентября 2020 года на уровне 4,25% и снижения до 4% в четвертом квартале этого года уже учтен в котировках ОФЗ и можно ждать стабилизации цен рублевых облигаций вблизи текущих... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.