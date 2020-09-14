Доминирующие стратегии на фондовом рынке США продолжат усиливать волатильность - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что на фондовом рынке США по-прежнему доминируют две стратегии - покупка дорожающих бумаг и продажа дешевеющих, несмотря на масштабное падение котировок на прошлой неделе. Их использование продолжит усиливать волатильность на рынках в условиях неопределенных перспектив экономики, пандемии и президентских выборов, говорится в комментарии инвесткомпании.

Утром в понедельник утром азиатские и американские фьючерсы выросли, к инвесторам вернулся оптимизм по поводу создания вакцины против Covid-19. Объем торгов опционами на отдельные акции недавно впервые превысил объем торгов обыкновенными акциями, указывают эксперты ITI Capital. По состоянию на конец августа объем торгов опционами на отдельные акции составил более 120% объема акций по сравнению с 40% три года назад. Инвесторы покупали акции, которые дорожали за счет опционов, что повышает волатильность, при этом особым спросом пользовались IT-сегмент и такие компании как Tesla.

"Среди инвесторов царят иррациональные настроения, динамика рынка из-за деривативов задается одним сегментом, на который приходится 60% индекса - это ИТ, коммуникационные услуги и здравоохранение, а также DIY-компании из числа производителей товаров длительного пользования, - подчеркивают аналитики инвесткомпании. - При этом динамика бумаг компаний базовой экономики, в частности таких областей как промышленность, нефтегазовый, финансовый, производственный сектора, достигла минимальных за последние десять лет значений, их доля рынка сократилась до минимума со времени Великой депрессии".

Всего семь лет назад Exxon была крупнейшей американской компанией по рыночной капитализации. С тех пор она уменьшилась на 60%, до $160 млрд, после того, как спрос на ископаемые виды топлива упал из-за пандемии.

"Только вакцина поможет рынку преодолеть нынешнее расстройство, - уверены эксперты ITI Capital. - В выходные появились позитивные новости: AstraZeneca возобновила тестирование в Великобритании, которое охватит 50 тыс. человек, Pfizer и BioNTech готовятся обнародовать результаты исследований третьей фазы к концу октября, вероятность такого сценария - 60%".