Доходность 10-летних ОФЗ может сместиться к нижней границе диапазона 6,10-6,20% годовых - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что сценарий сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на заседании 18 сентября 2020 года на уровне 4,25% и снижения до 4% в четвертом квартале этого года уже учтен в котировках ОФЗ и можно ждать стабилизации цен рублевых облигаций вблизи текущих уровней. В понедельник на фоне восстановления "аппетита" к риску на глобальных рынках доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к нижней границе диапазона 6,10-6,20% годовых, говорится в комментарии банка.