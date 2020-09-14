Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73-76 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73-76, а по паре EUR/RUB - на уровне 87-89,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль дорожает в отсутствии нового внешнеполитического негатива, - полагает Тимошенко. - Поддержкой российскому рублю в ближайшие дни может выступить понижение градуса санкционной риторики. На мировых площадках американский доллар находится под давлением после отклонения в Сенате Соединенных Штатов Америки нового законопроекта о стимулировании экономики и населения. Цены на нефть на данный момент находятся в отрицательной зоне из-за увеличившихся запасов в Соединенных Штатах Америки, а также неопределенности, касающейся дальнейшей сделки ОПЕК+ и опасений за спрос во время продолжающейся пандемии коронавируса".