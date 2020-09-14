Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с повышения в пределах 0,3-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с повышения в пределах 0,3-0,7%, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2920-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может продолжить свой коррекционный подъем в район 2940-2950 пунктов. Этому способствует утреннее улучшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос.