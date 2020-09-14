Рубль в начале торгов понедельника попробует продолжить восстановление- Промсвязьбанк

Российская валюта в начале торгов понедельника может попытаться продолжить восстановление, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Позитивная динамика рынка энергоносителей и умеренный подъем валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле.

"Однако отсутствие уверенности у инвесторов в дальнейшем росте цен на нефть и слабая поддержка со стороны внутренних факторов сдержат укрепление национальной валюты. При этом в случае ухудшения мировой конъюнктуры в ходе торгов американская валюта может попытаться отыграть уровень 75 руб./$1. Отметим, что закрепление пары доллар/рубль под этой отметкой говорит в пользу возможности дальнейшего отступления и достижения 73 руб./$1", - отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич.