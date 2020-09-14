Индекс Мосбиржи в начале торгов понедельника может подняться в район 2950 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич на старте торгов понедельника на российском рынке акций ожидает преобладания покупок. Это позволит индексу Мосбиржи уже в начале дня подняться в район 2950 пунктов, полагает он.

Однако в дальнейшем, по мнению эксперта, нельзя исключать ухудшения настроений на рынках, что ближе к вечеру окажет давление на отечественные бумаги и приведет к компенсации части утреннего роста. В результате, говорится в комментарии банка, рынок удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов по индексу Мосбиржи.