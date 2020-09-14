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14 сентября 2020 года 09:11

Фондовый рынок начнет торги понедельника с позитива - "ФИНАМ"

Фьючерсы на основные мировые индексы утром понедельника прибавляют в цене от одного до полутора процентов, при этом азиатские рынки все без исключения торгуются в плюсе, а цены на энергоносители хотя бы приостановили снижение. Вероятнее всего, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Алексея Коренева, на таком благоприятном фоне и отечественные фондовые площадки начнут торги весьма позитивно. Остальная динамика будет определяться уже поступающими новостями и отчетностью.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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