Фондовый рынок начнет торги понедельника с позитива - "ФИНАМ"

Фьючерсы на основные мировые индексы утром понедельника прибавляют в цене от одного до полутора процентов, при этом азиатские рынки все без исключения торгуются в плюсе, а цены на энергоносители хотя бы приостановили снижение. Вероятнее всего, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Алексея Коренева, на таком благоприятном фоне и отечественные фондовые площадки начнут торги весьма позитивно. Остальная динамика будет определяться уже поступающими новостями и отчетностью.