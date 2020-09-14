Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 повысились, в то время как Nasdaq снизился и продемонстрировал максимальное недельное падение с марта - на 4,1%. В свою очередь Dow Jones и S&P 500 по итогам недели потеряли 2,5% и 1,7%. Существенное недельное падение продемонстрировали акции крупных технологических компаний. Министерство труда США в пятницу сообщило, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1% в июле. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение темпов роста потребительских цен в августе до 1,2% в годовом выражении.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник. На этой неделе инвесторы ожидают заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии. В понедельник рынки поддержала новость о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,65%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:26 МСК вырос на 0,26%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,67%. Южнокорейский индекс Kospi к 08:22 МСК вырос на 1,14%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:23 МСК прибавил 0,35%.

В свою очередь, цены на нефть плавно поднимаются в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели. В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона. Тем временем, Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $39,89 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,6%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $37,46 за баррель, что на 0,35% выше уровня предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,08%. На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,063 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,66 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 сентября вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 704,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,42%), "Транснефть-001P-09" (+0,25%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-002Р-05" (-0,27%), "РЖД-19" (-0,22%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный инвестиционный банк (МИБ) полностью разместил облигации серии БО-001Р-05 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 3 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,95% годовых, срок обращения облигаций - 2,5 года. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,08% годовых, купоны квартальные.

ВБРР 17 сентября планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии 001Р-05 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,75-5,85% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 5,88-5,98% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 24 сентября. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае текущего года. Тогда ВБРР разместил выпуск с аналогичными параметрами по ставке 6,5% годовых.

ООО "ДОК-15" (Московская область) выкупило в рамках оферты 529 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 124% от номинала. Всего в рамках оферты по соглашению с владельцами было предложено бумаг на сумму до 977,429 млн рублей. Срок подачи заявок проходил с 4 по 10 сентября. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска 10 лет.

ООО "Томский кабельный завод" (Томсккабель) выставило оферту на выкуп облигаций 2-й серии в объеме до 800 тыс. штук по цене 100% номинала. Дата выкупа облигаций - 1 октября 2020 года. Дополнительно к цене выкупа каждой облигации будет уплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. Размещение облигаций 2-й серии началось в июле 2018 года. В октябре 2018 года компания завершила размещение 80% выпуска на 800 млн рублей при номинальном объеме выпуска 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.