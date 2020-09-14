14 сентября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи продолжит подъем в район 2950 пунктов
В понедельник аналитики ждут позитивного начала фондовой торговой сессии в России. Индекс Мосбиржи продолжит подъем в район 2950 пунктов.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На старте торгов понедельника на российском рынке акций ожидаем преобладания покупок. Это позволит индексу Мосбиржи уже в начале дня подняться в район 2950 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2920-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может продолжить свой коррекционный подъем в район 2940-2950 пунктов. Этому способствует утреннее улучшение состояния внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российских индексов позитивного старта в начале дня".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник американские фьючерсы растут на процент, что создает отличные условия для продолжения роста отечественных акций".
"ФИНАМ" (Алексей Коренев): "Фьючерсы на основные мировые индексы утром понедельника прибавляют в цене от одного до полутора процентов, при этом азиатские рынки все без исключения торгуются в плюсе, а цены на энергоносители хотя бы приостановили снижение. Вероятнее всего, на таком благоприятном фоне и отечественные фондовые площадки начнут торги весьма позитивно. Остальная динамика будет определяться уже поступающими новостями и отчетностью".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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14 сентября 2020 года 15:43
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) говорят о переоцененности евро на текущих уровнях и считают, что на горизонте 1-2 месяцев шансы на снижение курса евро к доллару превышают шансы на его рост, сообщается в обзоре.
Сигналы, поступающие от мировых центробанков в последние 2-3 месяца, остаются... читать дальше
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14 сентября 2020 года 15:20
Изменение агентством S&P по итогам внеочередного пересмотра прогноза по рейтингу Беларуси нейтрально для еврооблигаций, сообщается в обзоре Газпромбанка.
Решение S&P пересмотреть прогноз по рейтингу Беларуси на "негативный" со "стабильного" было обусловлено, по мнению аналитиков банка,... читать дальше
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14 сентября 2020 года 15:01
Глобальная склонность к риску поддерживает отечественные фондовые индексы: ориентир по индексу Мосбиржи на неделю составляет 2835-3000 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.
После неоднозначной прошлой недели, характеризующейся разнонаправленной динамикой... читать дальше
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14 сентября 2020 года 14:44
Нефть остается под давлением из-за ухудшения фундаментальных показателей: восстановление мирового спроса на энергоносители продолжает стагнировать, пандемия коронавируса и сомнения насчет сроков появления вакцины могут оттянуть до следующего года возвращение цен на марку Brent до 50 долл. США за... читать дальше
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14 сентября 2020 года 14:21
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций РФ и полагают, что потенциал роста индекса РТС составляет 37% в перспективе 12 месяцев, отмечается в обзоре инвесткомпании.
"Вторая волна COVID-19 – самый большой риск для рынков на ближайшие... читать дальше
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14 сентября 2020 года 14:00
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $7,7 до $7,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова.
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным информационно-аналитического... читать дальше
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14 сентября 2020 года 13:35
Рубль сохраняет потенциал укрепления, и в перспективе 1-4 месяцев курс рубля может оказаться на 5-10% выше текущего уровня, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"Слабость рубля, который оказался под двойным давлением со стороны геополитики и усилившихся распродаж на мировых... читать дальше
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14 сентября 2020 года 13:10
Рублю рассчитывать на поддержку налогового периода можно будет также лишь со следующей недели, однако при условии стабильного геополитического фона и отсутствия санкционной риторики, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.
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14 сентября 2020 года 12:33
Ключевая ставка Банка России будет оставлена на уровне 4,25%, отмечается в комментарии аналитика "Уралсиба" Ольги Стериной. Такого же мнения придерживается и большинство игроков, так что реакции в ОФЗ на сохранение ставки быть не должно.
"Очевидно, что потенциал снижения ставки на горизонте... читать дальше
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14 сентября 2020 года 12:08
Российская валюта в понедельник утром немного укрепилась – приблизительно до 74,8 руб. за доллар. Аналитики Sberbank CIB допускают, что в течение дня рубль может протестировать уровни ниже 74,5 за доллар, хотя в случае обострения геополитических рисков он, по их мнению, может подешеветь до 75,0 за... читать дальше
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14 сентября 2020 года 11:50
Аналитики Росбанка ждут от Банка России на заседании в пятницу сохранения ключевой ставки (4,25%) при поддержке неизменной умеренно мягкой риторики об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, говорится в комментарии банка.
"Пауза после довольно масштабного цикла снижения... читать дальше
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14 сентября 2020 года 11:37
Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, сдерживающим фактором выступает слабая нефть; локомотивом подъема являются акции Сбербанка. читать дальше
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14 сентября 2020 года 11:34
MVIS-Indices добавил акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) в индекс Junior Gold Miners (MVGDXJ, бенчмарк для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, GDXJ), сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.
По оценкам эксперта, пассивный приток капитала в эти бумаги в... читать дальше
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14 сентября 2020 года 11:22
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что на Мексиканский залив снова надвигается ураган, что вынуждает некоторых производителей приостанавливать деятельность. Это может оказать нефти краткосрочную поддержку, говорится в комментарии банка, но фундаментально факторов к ее росту не появляется.... читать дальше
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14 сентября 2020 года 11:06
лавный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что сценарий сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на заседании 18 сентября 2020 года на уровне 4,25% и снижения до 4% в четвертом квартале этого года уже учтен в котировках ОФЗ и можно ждать стабилизации цен рублевых облигаций вблизи текущих... читать дальше
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