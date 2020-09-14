Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи продолжит подъем в район 2950 пунктов

В понедельник аналитики ждут позитивного начала фондовой торговой сессии в России. Индекс Мосбиржи продолжит подъем в район 2950 пунктов.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На старте торгов понедельника на российском рынке акций ожидаем преобладания покупок. Это позволит индексу Мосбиржи уже в начале дня подняться в район 2950 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2920-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может продолжить свой коррекционный подъем в район 2940-2950 пунктов. Этому способствует утреннее улучшение состояния внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российских индексов позитивного старта в начале дня".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник американские фьючерсы растут на процент, что создает отличные условия для продолжения роста отечественных акций".

"ФИНАМ" (Алексей Коренев): "Фьючерсы на основные мировые индексы утром понедельника прибавляют в цене от одного до полутора процентов, при этом азиатские рынки все без исключения торгуются в плюсе, а цены на энергоносители хотя бы приостановили снижение. Вероятнее всего, на таком благоприятном фоне и отечественные фондовые площадки начнут торги весьма позитивно. Остальная динамика будет определяться уже поступающими новостями и отчетностью".