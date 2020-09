Недельное падение Nasdaq стало максимальным с марта

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу.

Индикаторы Dow Jones и S&P 500 повысились, в то время как Nasdaq снизился и продемонстрировал максимальное недельное падение с марта - на 4,1%, отмечает Trading Economics. В свою очередь Dow Jones и S&P 500 по итогам недели потеряли 2,5% и 1,7%.

Существенное недельное падение продемонстрировали акции крупных технологических компаний. Как отмечает CNBC, бумаги Facebook Inc. (SPB: FB) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) потеряли в цене более 5%. Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 7,4%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - 6,6%. Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели более чем на 4%, в то время как котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали на 10,9%.

"Инвесторы должны готовиться к большей волатильности в ближайшие месяцы, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 остается в центре внимания, выборы в США приближаются, напряженность между США и Китаем растёт, а трудности из-за Brexit сохраняются", - отмечает аналитик RBC Wealth Management Фредерик Карье, которую цитирует MarketWatch.

В четверг американские фондовые индексы заметно снизились после взлета накануне. Dow Jones в четверг уменьшился на 1,45%, S&P 500 - на 1,76%. Nasdaq упал почти на 2%. Снижение рынка в четверг было, в частности, связано с тем, что сенаторы-демократы заблокировали проект нового пакета экономических стимулов, предложенный республиканцами.

Министерство труда США в пятницу сообщило, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1% в июле. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение темпов роста потребительских цен в августе до 1,2% в годовом выражении.

Тем временем дефицит госбюджета США в августе 2020 года составил $200,1 млрд по сравнению со $200,3 млрд за тот же месяц прошлого года и $63 млрд в июле, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

За одиннадцать месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $3 трлн 7,4 млрд, что более чем в три раза выше показателя за тот же период предыдущего фингода, равнявшегося $984,39 млрд.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) в пятницу подешевели на 0,6%. В начале торгов бумаги одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения уверенно дорожали на отчетности компании.

Котировки Peloton Interactive Inc. упали на 4,2%. Акции компании также открыли торги уверенным ростом. Разработчик интерактивной фитнес-платформы в четвертом финансовом квартале впервые получил прибыль, выручка компании выросла почти в три раза - до $607,1 млн. Показатели оказались выше ожиданий аналитиков.

Бумаги eBay Inc. (SPB: EBAY) прибавили в цене 0,9% после того, как основатель компании Пьер Омидьяр ушел из совета директоров компании в рамках более широкого пересмотра его состава.

Стоимость Tesla Inc. выросла на 0,4%. Как сообщили СМИ, производитель электромобилей планирует экспортировать седаны Model 3, которые выпускаются в Китае, в другие азиатские страны и Европу.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся в пятницу на 131,06 пункта (0,48%) - до 27665,64 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 1,78 пункта (0,05%) и составил 3340,97 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 66,05 пункта (0,6%) - до 10853,55 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник.

На этой неделе инвесторы ожидают заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии.

В понедельник рынки поддержала новость о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:20 МСК поднялся на 0,58%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень деловой уверенности крупных компаний японской обрабатывающей промышленности, в сентябре вырос на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 29 пунктов. Значение индикатора стало максимальным за шесть месяцев, однако промышленные компании остаются пессимистично настроены относительно темпов экономического роста, отмечает Trading Economics.

В понедельник Либерально-демократическая партия Японии должна выбрать своего председателя, который станет премьер-министром страны. Ключевым кандидатом на этот пост является генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который, как ожидается, продолжит курс Синдзо Абэ на поддержание низкой стоимости заимствования и дерегулирование, пишет MarketWatch.

Котировки SoftBank Group Corp. подскочили на 8,8%. Японская корпорация сообщила о продаже британского производителя микросхем Arm Holdings американской Nvidia Corp. (SPB: NVDA) за $40 млрд.

Акции рекламного холдинга Dentsu Group Inc. дорожают на 3,1%.

Тем временем стоимость транспортной Mitsui O.S.K. Lines Ltd. снижается на 5,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:26 МСК вырос на 0,26%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,67%.

Бумаги производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc.и Sunny Optical Technology Group Co. дорожают на 4,7% и 2,8% соответственно. Котировки интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повышаются на 3,5%.

Капитализация девелопера Wharf Real Estate Investment Co. снижается на 1%, оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. - на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:22 МСК вырос на 1,14%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 2,2%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 4,6%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. Ltd. - на 4,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:23 МСК прибавил 0,35%.

Глава правительства австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс в воскресенье представил план экономических стимулов объемом 3 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд).

Крупнейшие горнодобывающие компании мира BHP Group и Rio Tinto прибавляют в цене 1,7% и 3,8% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели.

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $39,92 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,23 (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,51 за баррель, что на $0,18 (0,48%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,03 (0,08%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.