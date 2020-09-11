11 сентября 2020 года 09:40
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи попробует подняться выше 2900 пунктов
Аналитики считают, что в пятницу рынок акций РФ может открыться на положительной территории. Индекс Мосбиржи попробует подняться выше 2900 пунктов.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Несмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок, рассчитываем, что индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни ввиду слабости внешней конъюнктуры по-прежнему оцениваем как высокие.".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2890-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно считать нейтральным или даже слабо позитивным. Отечественный рынок может попытаться пробить отметку 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, игнорируя слабость в нефти".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня фьючерсы на американские индексы отскакивают, прибавляя около 0,7%. Ждем, что основные российские "голубые фишки" с утра отыграют вечернее снижение, и если Запад вновь "не покраснеет", то индекс Мосбиржи попробует завершить неделю выше 3000 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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