Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение из-за упавшей нефти, но темпы отката сократились

Рынок акций на неделе продолжил снижение вслед за нефтью и коррекционным откатом внешних фондовых площадок, однако темпы снижения замедлились на фоне локального ослабления санкционных рисков со стороны из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Индексы МосБиржи и РТС могли удержаться выше рубежей 2900 и 1200 пунктов соответственно.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 3 по 9 сентября составил $50 млн (третья неделя оттока) против $2 млн чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $50 млн (третья неделя оттока) по сравнению с чистым оттоком $3 млн на предыдущей неделе.

В период с 7 по 11 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,4% и составил 2910,51 пункта, индекс РТС прибавил 0,3% и достиг 1223,05 пункта на фоне снижения доллара к 74,97 руб./$1 (-0,46 рубля) и снижения ноябрьской нефти Brent в район $40 за баррель (-5,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вверх вместе фондовой Европой, активность торгов сократилась из-за выходного дня в США; индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов, при этом лидировали в росте акции Polymetal (+5%) на новостях, что бумаги могут быть включены в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам пересмотра 11 сентября. Подросли акции ПАО "Полюс" (+1%) на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 240,18 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров под выплаты 20 октября).

Сбербанк (+0,2%) сообщил, что в августе прибыль по РСБУ выросла на 16,8% относительно предыдущего месяца и 4,1% относительно прошлого года - до 76,6 млрд рублей. За восемь месяцев прибыль все же упала на 19,13% (до 479,7 млрд рублей).

Нефть Brent просела в район $42 за баррель на фоне известий, что Саудовская Аравия решила снизить цены поставок азиатским потребителям в октябре, что является сигналом недостаточности спроса.

Во вторник рынок акций развернулся вниз из-за обвалившейся нефти и отката внешних фондовых площадок во главе с ранее перегретыми бумагами технологического сектора; индексы МосБиржи и РТС сдали круглые рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно (РТС обновил минимум с конца мая), лидировал в откате "Яндекс" (-4,5%). Также давление на рынок оказывали геополитические риски в связи с комментариями официальных лиц США и Германии о возможных санкциях из-за ситуации с российским оппозиционером Навальным.

Совет директоров "РусГидро" (-0,4%) рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,03568 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 15,7 млрд руб., реестр акционеров под дивиденды закроется 10 октября.

Нефть Brent обвалилась ниже $40 за баррель на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым из-за завершения в США летнего автомобильного сезона, а также постепенного увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

В среду рынок акций подрос по индексу РТС, отыгравшего на фоне укрепления рубля рубеж 1200 пунктов, внешние площадки также подавали коррекционные сигналы после отката, однако российских "быков" сдерживали геополитические риски; индекс МосБиржи просел ниже 2880 пунктов. Подешевели акции Polymetal (-3,2%, до 1890 рублей) на фоне известий, что банк "ФК Открытие" продал 16 млн акций компании (3,4% от уставного капитала) по цене 1900 рублей за акцию.

Подросли акции "Газпрома" (+0,1%) на фоне новостей, что поставки газа концерна в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в июле и августе выросли примерно до 12 млн куб. м в сутки с 10 млн куб. м в июне. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июле восстановилась до $86 за тысячу кубометров с $82 в июне (в мае - $94), следует из данных ФТС России.

Сдерживали оптимизм усиление напряженности в американо-китайских отношениях, а также новости о приостановке компанией AstraZeneca испытаний своей вакцины против COVID-19 из-за выявления серьезных побочных эффектов. Президент США Дональд Трамп в начале недели заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем. Нефть Brent отскочила вверх к $40,6 за баррель.

В четверг рынок акций скорректировался вверх вслед за наметившимся ростом фондовой Америки, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи отскочил в район 2900 пунктов, индекс РТС превысил 1216 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" (+4,2%) на фоне корпоративных новостей (объем продаж "АЛРОСА" в августе вырос в 6 раз относительно июля).

По итогам заседания в четверг ЕЦБ ожидаемо не стал менять ставки, а также оставил без изменений объем программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,35 трлн евро. Регулятор продолжит реализацию PEPP по крайней мере до конца июня 2021 года, а также будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP до конца 2022 года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила существенное восстановление внутреннего спроса и подчеркнула необходимость масштабных стимулов для поддержки восстановления экономики еврозоны.

Нефть оставалась под давлением продавцов; цена Brent опустилась в район $39,7 за баррель. Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 2 млн баррелей, при прогнозах снижения на 0,5-3 млн баррелей.

В США вечером в четверг индексы развернулись вниз во главе с сектором бумаг технологичных компаний (Nasdaq упал на 2%), эта негативная динамика оказала давление на рынок акций РФ утром в пятницу. Однако локальная просадка российских индексов в течение дня сменилась отскоком вместе с фьючерсами в США и нефтью (Brent отскочила к $40 за баррель) - индикатор МосБиржи отскочил выше 2900 пунктов, а индекс РТС закрепился выше 1220 пунктов. Также продолжился рост бумаг "АЛРОСА" (+3,3%).

По итогам недели с 7 по 11 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-6%), "НОВАТЭКа" (-5%), ГДР Mail.ru Group (-4%); лучше рынка оказались акции "АЛРОСА" (+11%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6%), "РусГидро" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять макростатитика, новости о стимулах экономики США, а также реакция Запада на ситуацию с Навальным; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2850-2950 пунктов, для индекса РТС - 1180-1270 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".