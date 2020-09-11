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11 сентября 2020 года 19:31

Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за миром, отыграв почти все потери недели

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх вслед за мировыми фондовыми площадками, а также на фоне попыток нефти отскочить выше $40 за баррель Brent, лидерами выступили акции "Магнита" и обновившие максимум за полгода бумаги "АЛРОСА" после выхода хорошего отчета по продажам за август; неделя закрылась смешанными и незначительными изменениями индексов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2910,51 пункта (+0,45%), индекс РТС - 1223,05 пункта (+0,53%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,7% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 74,97 рубля (-0,29 рубля), золото стоит $1958,3 за унцию (-0,3%).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,4%, индекс РТС подрос на 0,3% на фоне снижения доллара на 0,46 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Магнита" (+3,7%), "АЛРОСА" (+3,3%, до 74,51 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе составил $216,7 млн, что в 6 раз выше уровня предыдущего месяца ($35,8 млн), сообщила накануне компания.

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Московской биржи" (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер, торговая неделя на мировых фондовых рынках завершается с заявкой на продолжение среднесрочного восходящего тренда. В последние дни волатильность индексов существенно повысилась: наблюдаемая сильная коррекция в акциях высокотехнологичных компаний США больно ударила и по развивающимся площадкам, но сейчас перекупленность снята и можно двигаться дальше вверх.

Рынок энергоносителей скорректировал рост последних месяцев. За последние две недели котировки Brent рухнули на 15%. Основной удар как раз пришелся на текущую неделю. В итоге сырьевые фьючерсы на Brent откатились к отметке $40 за баррель, и теперь есть предпосылки для возвращения покупателей на товарный рынок.

На таком фоне рынок акций РФ в пятницу восстанавливался. Помимо общемировых факторов на российские финансовые активы уже которую неделю оказывает критическое влияние фактор геополитической конфронтации. Накаленная обстановка в пограничном государстве и угрозы санкций со стороны западных партнеров в отношение России из-за отравления оппозиционного политика ранее уже привели к существенному снижению курса рубля, акций и долгосрочных облигаций, считает Зельцер.

Без учета последнего фактора российский рынок был бы намного выше, потенциал краткосрочного подъема индексов МосБиржи и РТС сохраняется. Важным моментом служит рост акций "Газпрома": в последние недели бумага была явным аутсайдером рынка из-за рисков санкций к "Северному потоку 2". На фоне укрепления рубля подешевели акции экспортера ГМК "Норникель", заключил эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рублевые акции давление оказывал укрепляющийся рубль, а также слабая нефть. В целом рынок реализовал недельные ожидания на консолидацию в диапазоне 2890-2960 пунктов с преобладанием тенденции на снижение. В идейном плане можно говорить о некотором ослаблении внешнеполитических рисков, хотя судьба "Северного потока 2" все же идет по написанному американскому сценарию.

На предстоящей неделе может вновь актуализироваться тематика второй волны COVID-19 и соответствующего спада. Во всяком случае, во Франции уже регистрируют ежедневно больше заболевших, чем на пике пандемии весной. Также можно ждать выхода на первый план торговых вопросов США и КНР, а к этому очередных заявлений по поводу влияния на американские выборы. Microsoft уже заявляет об атаках на серверы обоих кандидатов из давно определенного списка стран. Соответственно, ожидания на будущую неделю пока не отличаются повышенным оптимизмом, считает аналитик.

Одной из главных тем торгов в Европе остается противостояние Евросоюза и "беглой" Великобритании. Брюссель пригрозил Лондону судом, если продолжится разрушение уже достигнутых договоренностей. Однако кабинет министров во главе с Борисом Джонсоном намерен следовать своему внутреннему плану, который предусматривает дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также квотирование рыбной ловли и другие меры, противоречащие уже состоявшимся договоренностям.

Вслед за Саудовской Аравией дисконты по поставкам нефти азиатским потребителям предоставил Кувейт. Естественно, что на рынке подобное поведение рассматривают в качестве сигнала о слабом спросе, да и возникают вопросы по поводу дисциплины в ОПЕК+. На ближние контракты также давит ситуация с коронавирусом в ряде стран, включая Испанию, Италию и Францию, где заболеваемость вышла или приближается к уровням весеннего распространения. Существуют вполне обоснованные опасения, что могут вернуться карантинные меры, отмечает Кочетков.

Как говорит аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, мировые рынки испытывают недостаток в новых факторах, способных подогреть рынки в дальнейшем росте после коррекционного отскока. Наиболее сильно эта тенденция проявляется в США, где настрой инвесторов ухудшился на фоне сигналов из Конгресса, что в ближайшем будущем демократы и республиканцы едва ли договорятся о новом пакете стимулирования экономики (американский рынок акций долгое время опирался на ожидания, что этот пакет вскоре будет принят).

Международные политические новости остаются главной темой для российского рынка. После завершения торгов компания Microsoft выпустила заявление, в котором обвинила зарубежных хакеров в попытках получить доступ к серверам предвыборных команд и консультационных агентств обеих политических партий США. Эксперты Microsoft добавили, что группы хакеров могут быть связаны с Россией, Китаем и Ираном. Кроме того, правительство США ввело индивидуальные санкции в отношении трех российских граждан и одного гражданина Украины в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. Эти обвинения остаются политическим риском, угрожающим российскому рынку, считает аналитик.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, сокращения "лонгов" вечером в пятницу не отмечалось - перегретости на рынке нет совсем, а политические риски постепенно уходят на второй план.

Акции Сбербанка (220,53 рубля) протестировали, но остались ниже сопротивления 222 рубля, в случае закрепления выше рост бумаг может ускориться - тогда возможно дивидендное ралли с целью выхода в район 240-244 рубля. Акции "Норникеля" остаются под давлением новостей об официальном выставлении претензий компании примерно в $2 млрд со стороны Минприроды за розлив топлива в Норильске. Нет сомнений, что компания сумеет уменьшить аппетиты государства в ходе судебных разбирательств. Кроме того, будут учтены уже понесенные компанией расходы на устранение последствий аварии. Пока будут длиться суды, с большой вероятностью, рубль упадет и выплаты в валютном эквиваленте уменьшатся. В любом случае, $2 млрд для ГМК не являются критическими. Поэтому к акциям компании стоит присматриваться и выбирать момент для их покупки.

В акциях "Яндекса" сохранялись продажи на фоне снижения индекса Nasdaq. Тем не менее, "Яндекс" остается одной из самых перспективных российских бумаг, поэтому в ближайшее время вероятен отскок для снятия локальной перепроданности.

В случае возобновления разговоров о санкциях за отравление оппозиционера Алексея Навального или ухудшения ситуации с Белоруссией рубль может столкнуться с новой волной ослабления. Нефть Brent пока пытается удержаться вблизи рубежа $40 за баррель, отмечает Антонов.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной, снизились Корея и Австралия, но выросли Япония и Китай (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,2-0,4%, DAX просел на 0,1%), но "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и превысил 3350 пунктов).

Нефть в пятницу пытается стабилизироваться после снижения под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $40,04 за баррель (-0,1% и -1,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $37,51 за баррель (+0,6% и -2% накануне).

Фьючерсы могут продемонстрировать недельное падение второй раз подряд.

Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 2 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,5-3 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3% и +4,6% "префы").

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,2%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,207 млрд рублей (из них 9,561 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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