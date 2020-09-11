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11 сентября 2020 года 19:37

Рубль вечером продолжает повышаться к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 11 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и роста спроса на риск со стороны глобальных инвесторов.

Курс доллара США составил 74,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,73 руб./EUR1, подешевев на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,05 копейки - до 81,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно дорожать к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку рублю оказывает улучшение ситуации на мировых рынках и развернувшаяся вверх нефть. Кроме того, спрос на рублевые активы поддерживается в рамках стратегии carry trade перед сентябрьским заседанием ЦБ РФ и в связи с отсутствием существенного ужесточения санкционной риторики из-за отравления Алексея Навального.

Рост спроса на риск со стороны глобальных инвесторов объяснялся позитивными данными американской статистики. Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в августе выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1% в июле. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение темпов роста потребительских цен в августе до 1,2% в годовом выражении.

Парламент ФРГ в пятницу вечером планирует обсудить ситуацию вокруг отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, говорится в опубликованной повестке дня. Обсуждение пройдет по запросу фракции "Зеленые" и станет последним пунктом повестки заседания в этот день.

Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония - осудила использование яда группы "Новичок" в покушении на Навального. "Министры призывают Россию и международное сообщество провести непредвзятое международное расследование, в котором будут задействованы эксперты ОЗХО", - говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном в пятницу по итогам встречи Северо-Балтийской восьмерки, которая состоялась в Эстонии 9 сентября.

Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале также призвала Россию провести прозрачное расследование инцидента, подчеркнув при этом, что "куда бы ни привели доказательства", США будут работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе посредством введения ограничительных мер.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил накануне, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему сохраняется. По его словам, ЦБ будет "взвешивать все факторы и выбирать траекторию ставки, исходя из задачи по удержанию инфляции в районе 4%, вблизи 4%". "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил зампред ЦБ.

"Из-за изменения точки зрения на действия регулятора на заседании 18 сентября мы изменили наш прогноз по ставке до конца этого года. Если ранее мы ожидали, что к концу года регулятор понизит ставку до 3,75%, сейчас нам представляется более вероятным понижение до 4,0%. После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке - 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков. В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз - на заседании 18 декабря, исходя из предпосылки, что произойдет улучшение настроений на рынке ближе к концу года", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению вечером в пятницу, хотя недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,05% - до $40,8 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,67% - до $37,55 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей.

Как отметила в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль значительную часть пятницы торговался в боковом тренде, приостановив ралли середины недели. "В начале недели рубль отражал неприятие инвесторами риска, связанное с мощной распродажей на американском рынке акций, падением котировок нефти марки Brent и усилением геополитических рисков на фоне событий в Белоруссии и отравления Навального. Тем не менее, к концу недели внешний фон улучшился: котировки Brent приостановили снижение у $40 за баррель, а состояние Навального наконец улучшилось. Поддержку рублю оказали и внутренние факторы. Во-первых, Минфин успешно провел аукционы в среду, заняв 158,5 млрд рублей, притом что общий спрос оказался в два раза выше предложения. Несмотря на то, что размещения флоатеров не отражают состояния долгового рынка, успешное размещение создало позитивный информационный шум, который благоприятствовал рублю. В четверг рубль также получил поддержку на сигналах ЦБ России о возможной приостановке в цикле снижения ставки", - говорит Наумова.

ЦБ РФ 9 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 2,4 млрд рублей. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 63,78 копейки, до 74,8896 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,68 копейки, до 88,6768 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 36,36 копейки по отношению к четвергу и составил 74,8787 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 27,99 копейки и составил 74,9063 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 853,334 млн, из которых $765,709 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 87,625 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 46,84 копейки, до 88,7644 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 39,78 копейки и составил 88,7188 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR463,744 млн, из которых EUR174,173 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR289,571 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,36% и 4,45% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,65% и 4,67% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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