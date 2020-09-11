Credit Suisse понизил рекомендацию для GDR Роснефти до "нейтрально" и оценку на 17%

Credit Suisse понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $6,5 до $5,4 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "выше рынка" до "нейтрально".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $6,07 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("нейтрально").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,87 за штуку.