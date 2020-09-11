Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе под давлением технологического сектора после уверенного роста накануне. В среду фондовый рынок США вырос, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший дневной рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее. Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 884 тыс. человек. Эксперты ожидали снижения показателя до 846 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали сокращение до 840 тыс.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом японский и китайский рынки растут. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, возобновившаяся в США днем ранее активная продажа бумаг технологических компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,64%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК опустился на 0,35%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:35 МСК уменьшился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $39,98 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,8%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени торговались у отметки $37,25 за баррель, что на 0,16% ниже уровня предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов - на 1,68 млн баррелей. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,761 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,439 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 сентября вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 703,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,4%), "ЕвроХим-001P-06" (+0,36%) и "РЖД-19" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,11%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,1%) и "Газпром БО-23" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) разместил 32,93% выпуска инвестиционных облигаций серии БО-ИО-П01 номинальным объемом 300 млн рублей на 98,786 млн рублей. Срок обращения облигаций - 3 года. Облигации размещались по открытой подписке. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 0,01% годовых, купоны годовые. Также по бондам будет выплачиваться допдоход.

МСП банк планирует в октябре собирать заявки на субординированные облигации серии С01 объемом до 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 350 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через 5,5 лет. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,46% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

Международный инвестиционный банк (МИБ) приобрел в рамках оферты 7 тыс. 303 облигации серии БО-001P-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 0,07% выпуска. Кроме того, в рамках оферты в марте текущего года МИБ выкупил 9 млн 987,837 тыс. облигаций серии БО-001P-01. МИБ разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона до погашения установлена на уровне 0,01% годовых. Купоны полугодовые.

ПАО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 1 октября, в дату окончания 14-го купонного периода. Выпуск со сроком обращения 10 лет был размещен в октябре 2013 года по ставке 8,1% годовых. Ставка текущего 14-го купона - 9,3% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.