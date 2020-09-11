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11 сентября 2020 года 09:27

Brent - $39,91 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе под давлением технологического сектора после уверенного роста накануне.

В среду фондовый рынок США вырос, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший дневной рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее. Индикатор Dow Jones прибавил 1,6%, S&P 500 - 2,01%, Nasdaq взлетел на 2,71%.

"В среду наблюдалось частичное восстановление, но мы считаем, что взлеты и падения последних пяти недель по крайней мере временно сдержат сильный рост, который произошел с марта", - отмечает глава Marketfield Asset Management Майкл Шаул, которого цитирует CNBC.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 884 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Эксперты ожидали снижения показателя до 846 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали сокращение до 840 тыс.

Таким образом, число новых заявок впервые с марта остается ниже отметки в 1 млн две недели подряд.

Опубликованные в четверг статистические данные также показали рост цен производителей в США (индекс PPI) в августе в помесячном выражении на 0,3% после 0,6% месяцем ранее. Относительно августа 2019 года цены производителей снизились на 0,2%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2% в помесячном выражении и его снижение на 0,3% - в годовом, согласно Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) в четверг подешевели на 3,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,8%. Капитализация Facebook Inc. (SPB: FB) уменьшилась на 2,1%.

Котировки Target Corp. (SPB: TGT) снизились на 1,1%. Ритейлер сообщил, что планирует в ближайшие три года увеличить количество чернокожих сотрудников на 20%.

Акции Citigroup Inc. (SPB: C) подешевели на 0,9%. Главный исполнительный директор американского банка Майкл Корбат уйдет в отставку в феврале 2021 года. Новым главой банка назначена Джейн Фрэйзер, которая с конца 2019 года занимает должность президента банка, а также руководит подразделением по обслуживанию частных лиц.

Цена акций Papa John's International (SPB: PZZA) Inc. выросла на 1,9%. Сеть пиццерий объявила о заключении соглашения со своим франчайзи HB Restaurant Group об открытии еще 49 ресторанов в США на фоне роста продаж во время пандемии.

Стоимость Tiffany & Co. (SPB: TIF) повысилась на 0,3%. Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE готовится подать иск против Tiffany, обвиняя американскую компанию в неэффективности управлении во время кризиса.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 405,89 пункта (1,45%) - до 27534,58 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 59,77 пункта (1,76%) и составил 3339,19 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 221,97 пункта (1,99%) - до 10919,59 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом японский и китайский рынки растут.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, возобновившаяся в США днем ранее активная продажа бумаг технологических компаний, сообщает MarketWatch.

"Акции техногигантов могли показаться безопасным убежищем, но оказались в центре жесткой распродажи", - отмечает главный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Китай зафиксировал максимальное за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За истекшие сутки их было 37 (в том числе 15 больных в активной форме), причем все - "завозные".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.

В число лидеров роста котировок входят акции оператора казино Sands China (+3,4%), автомобильной Geely Automobile (+2,4%%) и производителя бытовой электроники Xiaomi (+2%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. увеличилась на 1,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК поднялся на 0,7%.

Акции Rakuten Inc., владельца мессенджера Viber, подорожали на 5,2%, производителя музыкальных инструментов и акустических систем Yamaha Corp. - на 4,1%. Они являются локомотивами подъема.

Также растут в цене бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,8%), производителя полупроводников Advantest Corp. (+1,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК опустился на 0,35%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,7%, автопроизводители Hyundai Motor Co. - растет на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:35 МСК уменьшился на 0,6%.

Главный исполнительный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак уйдет в отставку не позднее 31 марта 2021 года, сообщила в пятницу одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний. Rio Tinto подверглась критике после разрушения в мае текущего года двух пещер в регионе Пилбара в Западной Австралии, которые представляли ценность для коренного населения. В августе компания приняла решение сократить премии трем топ-менеджерам, включая CEO.

Рыночная стоимость Rio Tinto снижается на 0,5% в ходе торгов. Акции крупнейшего представителя данной отрасли BHP подешевели более чем на 1%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК в пятницу составляет $39,91 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,73 (1,8%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляют $37,20 за баррель, что на $0,10 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,75 (2%).

При этом фьючерсы могут продемонстрировать недельное падение второй раз подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов - на 1,68 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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