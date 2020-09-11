Цены евробондов РФ за неделю слегка снизились на фоне падения спроса на рисковые активы

Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка снизились на фоне общемирового падения спроса на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Рыночная конъюнктура для отечественных евробондов в начале недели была негативной, и связано это было как с новостями о возможных санкциях к России из-за отравления, как считают на Западе, оппозиционера Алексея Навального, так и в связи с продолжающимся падением нефтяных цен, которые опустились к трехмесячным минимумам. При этом участники рынка закладывали в цены лишь введение персональных санкций, а также возможные ограничения на проект "Северный поток 2", в то время как экономические санкции не брались в расчет, поскольку пока считаются маловероятными. Давление на все рисковые активы оказывала также ухудшившаяся ситуация на фондовом рынке США, который 4 сентября закрылся в минусе второй день подряд.

Цены российских еврооблигаций продолжили снижаться во вторник как из-за существующих рисков негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на мировую экономику, так и вследствие торгового противостояния США-Китай. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем. "Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, США "теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Китаем.

Цены на нефть ускорили падение 8 сентября и в какой-то момент теряли более 6%, уйдя ниже отметки $40 за баррель сорта Brent. Нефть дешевела на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

В отличие от падения начала недели, когда давление на отечественные активы оказывали в основном геополитические и санкционные риски, на этот раз снижение носило общемировой характер и не ограничивалось только российскими активами. Санкционные риски отошли на второй план после новостей о том, что Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. "Искусственную медикаментозную кому пациента удалось завершить. Пациента пошагово отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения. Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить", - говорилось в заявлении германской клиники Charite. Сообщалось также, что состояние Навального в целом улучшилось.

Улучшение ситуации в секторе российских еврооблигаций произошло в середине недели в рамках общемировой коррекции благодаря активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы. Снижение доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году составило порядка 4 базисных пунктов, до 2,41% годовых. В этом же диапазоне, от 2 до 7 базисных пунктов, снизились процентные ставки десятилетних суверенных бумаг других emerging markets. В условиях относительно стабильной динамики US Treasuries это привело к сужению кредитных премий приблизительно на те же самые величины - 2-7 базисных пунктов.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее. Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний была связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням. Между тем в среду технологический сектор вырос на 3,4%, показав максимальный однодневный прирост с 29 апреля.

Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка снизились, в то время как остальные бумаги немного подросли в цене. Но в целом изменения котировок как в сторону роста, так и снижения были незначительными и не превышали 0,1-0,3 процентного пункта. Одной из причин именно такой динамики отечественных долговых бумаг была нестабильная внешняя конъюнктура, в частности, заметное падение американских индексов, наблюдавшееся в начале сентября. Традиционно глобальное снижение "аппетита к риску" в первую очередь сказывается на "длинных" бумагах, в то время как на "короткий" и среднесрочный сегмент большое влияние оказывает объем реальной валютной ликвидности у российских игроков, а они в настоящее время не испытывают какого-либо дефицита ликвидности.

В последний день недели ситуация на рынке отечественных евробондов в целом осталась относительно стабильной. Изменения котировок были незначительными и не выходили за рамки бокового диапазона на фоне отсутствия ярко выраженной динамики базовых активов (US Treasuries), а также снижения санкционных рисков, что позитивно сказалось также и на динамике российского рубля.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,16%, до 114,5% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 9 базисных пунктов и 11 сентября составил 179 базисных пунктов). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,76% (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 3,36% годовых), с погашением в 2042 - на 0,65% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 пунктов и составил 245 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,25% (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 3,33% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,08%, подешевев до 112,98% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,18% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 115,05% от номинала (их доходность снизилась на 1 пункт и составила 1,95% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 0,25%, до 110,15% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 9 пунктов, составив 127 базисных пунктов).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет противоречивой вследствие снижения санкционных рисков на фоне улучшения состояния здоровья Навального, с одной стороны, и нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, с другой стороны, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, участники рынка будут пристально следить за новостями относительно ситуации вокруг Навального. Кроме того, внимание инвесторов будет направлено на пятничное заседание ЦР РФ, на котором ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне 4,25% годовых. В свою очередь конъюнктура мировых рынков будет неоднозначной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, а также сохраняющихся натянутых взаимоотношений США и Китая, что не даст сформироваться тенденции к ценовому росту. Еще одним фактором неопределенности для глобальных рынков, который будет в центре внимания инвесторов в ближайшие месяцы, являются предстоящие президентские выборы в США.