.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка растерял утренний рост к доллару и евро на фоне неоднозначной динамики внешних рынков
.
ГЛАВНОЕ
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале и 1-м полугодии
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале до 8% с 8,5%, согласно предварительным данным. В 1-м полугодии ВВП сократился на 3,4%, а не на 3,6%, как сообщалось ранее
 
Для инвесторов в ценные бумаги попросили налоговых льгот
В четверг состоялась встреча председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и представителей Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциации (НФА), а также управляющих компаний и профучастников по...
 
Ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, пишут...
 
Пенсионеры рвутся на рынок труда
К концу 2021 года каждый четвертый безработный должен найти работу, при этом необходимо избежать новой волны увольнений. И тогда, как и требует президент, безработица вернется к доковидному уровню. Но этот план сработает, если ни экономическая, ни...
 
11 сентября 2020 года 16:05

Рубль слегка растерял утренний рост к доллару и евро на фоне неоднозначной динамики внешних рынков

Москва. 11 сентября. Доллар и евро частично отыграли потери первой половины дня, но продолжают умеренно дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне неоднозначной динамики внешних рынков.

Курс доллара США составил 74,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,81 руб./EUR1, подешевев на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,9 копейки - до 81,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 63,78 копейки, до 74,8896 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,68 копейки, до 88,6768 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снизил темпы укрепления на дневных торгах на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков, поддержку нацвалюте оказывает ожидание сентябрьского заседания ЦБ РФ и применение стратегии carry trade. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI немного повышается третий день подряд, к 15:00 МСК пятницы он увеличился на 0,06%, до 153,28 пункта.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил накануне, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему сохраняется. По его словам, ЦБ будет "взвешивать все факторы и выбирать траекторию ставки, исходя из задачи по удержанию инфляции в районе 4%, вблизи 4%". "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил зампред ЦБ.

Чуть ранее, во вторник, председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вторник дала осторожный сигнал по ДКП. "Мы действительно говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией, и мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила она.

"Из-за изменения точки зрения на действия регулятора на заседании 18 сентября мы изменили наш прогноз по ставке до конца этого года. Если ранее мы ожидали, что к концу года регулятор понизит ставку до 3,75%, сейчас нам представляется более вероятным понижение до 4,0%. После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке - 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков. В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз - на заседании 18 декабря, исходя из предпосылки, что произойдет улучшение настроений на рынке ближе к концу года", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжают дорожать. На конференции зампреда ЦБ Алексея Заботкина никаких негативных заявлений с точки зрения инвесторов в долговые инструменты сделано не было, поэтому умеренно позитивное настроение сохранялось до вечера. Доходности ОФЗ потеряли за день в среднем 4-9 б.п.", - отмечают аналитики URALSIB Research.

"Снижение доходности ОФЗ вчера наблюдалось с самого утра, но вечером оно ускорилось на фоне резкого укрепления рубля и комментариев зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина. (. . .) Комментарии Алексея Заботкина предполагают, что ЦБ будет, скорее всего, еще медленнее снижать ставку в 2020 году. При этом возврат к нейтральной ставке (5%) начнется где-то в 2022 году, вероятнее, даже ближе к концу года, и закончится к концу 2023 года", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Парламент ФРГ в пятницу вечером планирует обсудить ситуацию вокруг отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, говорится в опубликованной повестке дня. Обсуждение пройдет по запросу фракции "Зеленые" и станет последним пунктом повестки заседания в этот день.

Тем временем, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал, что у России есть "все необходимое" для расследования ЧП с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Еще раз - у России есть все необходимое для того, чтобы проводить расследование", - сказал Зайберт журналистам в пятницу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может направить Германии дополнительные запросы по линии правоохранительных органов для выяснения ситуации с Навальным.

Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония - осудила использование яда группы "Новичок" в покушении на российского оппозиционера Алексея Навального. "Министры призывают Россию и международное сообщество провести непредвзятое международное расследование, в котором будут задействованы эксперты ОЗХО", - говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном в пятницу по итогам встречи Северо-Балтийской восьмерки, которая состоялась в Эстонии 9 сентября.

Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале также призвала Россию провести прозрачное расследование инцидента, подчеркнув при этом, что "куда бы не привели доказательства", США будут работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе посредством введения ограничительных мер.

"Мы призываем Россию быть полностью прозрачной и привлечь ответственных к суду. Мы призываем полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании недавнего нападения. Ответственные - те, кто совершил нападение и те, кто заказал его, должны быть привлечены к ответу", - заявила Норман Шале.

Кроме того, накануне стало известно, что сенаторы-демократы в США представили законопроект, требующий вводить санкции против российских должностных лиц или организаций в том случае, если будет доказано, что они предлагали материальное вознаграждение за атаки талибов против военнослужащих США в Афганистане.

Авторы законопроекта заявили, что решили разработать его из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала информацию СМИ о том, что якобы Россия предлагала материальное вознаграждение членам движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы те атаковали американских военных в Афганистане.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, но недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,5% - до $39,86 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,19% - до $37,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей. Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.

ЦБ РФ 9 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 2,4 млрд рублей. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,36% и 4,45% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,65% и 4,67% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 сентября 2020 года 19:14
Credit Suisse понизил рекомендацию для GDR Роснефти до "нейтрально" и оценку на 17%
Credit Suisse понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $6,5 до $5,4 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "выше рынка" до "нейтрально". По данным...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 18:56
Цены евробондов РФ за неделю слегка снизились на фоне падения спроса на рисковые активы
Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка снизились на фоне общемирового падения спроса на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 18:35
Рынок акций РФ в пятницу продолжает коррекцию вверх, сокращая недельные потери - "БКС Брокер"
После негативного открытия торгов в пятницу российские индексы днем перешли к росту, сокращая недельные потери вслед за ускорением восстановления глобальных фондовых индикаторов. Индекс Мосбиржи вернулся к рубежу 2900 пунктов, хотя нефтяные цены продолжают демонстрировать слабость, отмечает...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 17:49
ЦБ РФ может взять паузу в цикле понижения ключевой ставки - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что ЦБ РФ возьмет паузу в цикле понижения ключевой ставки на заседании 18 сентября, сообщается в обзоре банка. "Мы ожидаем еще одного понижения ставки до 4,0% до конца этого года: из-за изменения точки зрения на действия регулятора на заседании 18 сентября мы...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 17:04
Возможно возвращение нефти к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель - Промсвязьбанк
Завершение автомобильного сезона и большие запасы могут вернуть нефть к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть марки Brent в течение недели показывала нисходящую динамику, опускаясь до минимальных за последние 3 месяца уровней. В итоге,...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 16:31
Наиболее интересны для покупки акции HollyFrontier, Valero Energy и Marathon Petroleum - "Фридом Финанс"
Акции нефтеперерабатывающих компаний США будут показывать лучшие результаты по сравнению с добывающим и нефтесервисным секторами: наиболее интересны для покупки акции HollyFrontier, Valero Energy и Marathon Petroleum, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики "Фридом Финанс" ожидают,...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 16:05
Рубль может завершить неделю укреплением - "Открытие Брокер"
Рубль может завершить неделю укреплением, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова. "Рубль весьма чувствительно реагирует на изменение ситуации с внешними рисками, которые уже не воспринимаются так остро, как в начале недели....    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 15:31
Движение рубля на следующей неделе вероятно в диапазонах 87,6-90 руб./EUR1 и 74-76,4 руб./$1 - "Фридом Финанс"
Неделя для рубля заканчивается на мажорной ноте, хотя санкционная повестка регулярно напоминает о существовании рисков, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Впрочем, считаем, что на укрепление рубля в последние два дня оказало влияние усиление евро против доллара и успокаивающий тон...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 14:46
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1 - УБРиР
перационный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что на текущей неделе на рубль в большей степени влияли слабеющие доллар и нефть. В середине недели доллар поднимался выше 76,5 руб./$1, но уже к концу недели снизился до прежнего уровня в...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 14:17
Слабое сопротивление ЕЦБ укреплению евро позволяет паре EUR/USD подниматься выше - Julius Baer
Слабое сопротивление ЕЦБ укреплению евро позволяет паре EUR/USD подниматься выше, говорится в комментарии Julius Baer. ЕЦБ оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, поскольку процентные ставки близки к нижнему пределу, а покупка активов в рамках экстренной программы выкупа активов...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 13:49
Технически S&P500 склонен к продолжению нисходящего движения - "Фридом Финанс"
Технически S&P500 склонен к продолжению нисходящего движения, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии четверга давление на продавцов усилилось. Индикатор MACD все еще находится на отрицательной территории, индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня,...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 13:21
Атон поднял рейтинг ADR Норникеля до "выше рынка" и оценку до $35
Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рейтинг этих бумаг повышен до "выше рынка". "ADR "Норникеля" торгуются всего на 4% выше...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 13:02
EUR/USD, вероятно, сможет вырасти до отметки 1,19180 - "ФИНАМ"
Котировки пары EUR/USD, вероятно, смогут вырасти до отметки 1,19180, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в пятницу, 11 сентября, демонстрирует умеренный рост, констатирует аналитик компании Сергей Дроздов. Валютная пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,18300. Эксперт отмечает, что...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 12:30
Рубль попытается подорожать до 74 руб./$1 - Sberbank CIB
Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на...    читать дальше
.
11 сентября 2020 года 12:10
Геополитические риски находятся на первом плане для сегмента ОФЗ - Уралсиб
Доходности ОФЗ в четверг потеряли в среднем 4–9 б.п. Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжили уверенно дорожать. Аналитики Уралсиба отмечают, что на первый план для сегмента ОФЗ в настоящее время вышли геополитические риски. В целом для инвесторов в долговые активы никаких...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.