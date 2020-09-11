Рубль слегка растерял утренний рост к доллару и евро на фоне неоднозначной динамики внешних рынков

Москва. 11 сентября. Доллар и евро частично отыграли потери первой половины дня, но продолжают умеренно дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне неоднозначной динамики внешних рынков.

Курс доллара США составил 74,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,81 руб./EUR1, подешевев на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,9 копейки - до 81,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 63,78 копейки, до 74,8896 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,68 копейки, до 88,6768 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снизил темпы укрепления на дневных торгах на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков, поддержку нацвалюте оказывает ожидание сентябрьского заседания ЦБ РФ и применение стратегии carry trade. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI немного повышается третий день подряд, к 15:00 МСК пятницы он увеличился на 0,06%, до 153,28 пункта.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил накануне, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему сохраняется. По его словам, ЦБ будет "взвешивать все факторы и выбирать траекторию ставки, исходя из задачи по удержанию инфляции в районе 4%, вблизи 4%". "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил зампред ЦБ.

Чуть ранее, во вторник, председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вторник дала осторожный сигнал по ДКП. "Мы действительно говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией, и мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила она.

"Из-за изменения точки зрения на действия регулятора на заседании 18 сентября мы изменили наш прогноз по ставке до конца этого года. Если ранее мы ожидали, что к концу года регулятор понизит ставку до 3,75%, сейчас нам представляется более вероятным понижение до 4,0%. После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке - 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков. В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз - на заседании 18 декабря, исходя из предпосылки, что произойдет улучшение настроений на рынке ближе к концу года", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжают дорожать. На конференции зампреда ЦБ Алексея Заботкина никаких негативных заявлений с точки зрения инвесторов в долговые инструменты сделано не было, поэтому умеренно позитивное настроение сохранялось до вечера. Доходности ОФЗ потеряли за день в среднем 4-9 б.п.", - отмечают аналитики URALSIB Research.

"Снижение доходности ОФЗ вчера наблюдалось с самого утра, но вечером оно ускорилось на фоне резкого укрепления рубля и комментариев зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина. (. . .) Комментарии Алексея Заботкина предполагают, что ЦБ будет, скорее всего, еще медленнее снижать ставку в 2020 году. При этом возврат к нейтральной ставке (5%) начнется где-то в 2022 году, вероятнее, даже ближе к концу года, и закончится к концу 2023 года", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Парламент ФРГ в пятницу вечером планирует обсудить ситуацию вокруг отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, говорится в опубликованной повестке дня. Обсуждение пройдет по запросу фракции "Зеленые" и станет последним пунктом повестки заседания в этот день.

Тем временем, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал, что у России есть "все необходимое" для расследования ЧП с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Еще раз - у России есть все необходимое для того, чтобы проводить расследование", - сказал Зайберт журналистам в пятницу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может направить Германии дополнительные запросы по линии правоохранительных органов для выяснения ситуации с Навальным.

Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония - осудила использование яда группы "Новичок" в покушении на российского оппозиционера Алексея Навального. "Министры призывают Россию и международное сообщество провести непредвзятое международное расследование, в котором будут задействованы эксперты ОЗХО", - говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном в пятницу по итогам встречи Северо-Балтийской восьмерки, которая состоялась в Эстонии 9 сентября.

Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале также призвала Россию провести прозрачное расследование инцидента, подчеркнув при этом, что "куда бы не привели доказательства", США будут работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе посредством введения ограничительных мер.

"Мы призываем Россию быть полностью прозрачной и привлечь ответственных к суду. Мы призываем полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании недавнего нападения. Ответственные - те, кто совершил нападение и те, кто заказал его, должны быть привлечены к ответу", - заявила Норман Шале.

Кроме того, накануне стало известно, что сенаторы-демократы в США представили законопроект, требующий вводить санкции против российских должностных лиц или организаций в том случае, если будет доказано, что они предлагали материальное вознаграждение за атаки талибов против военнослужащих США в Афганистане.

Авторы законопроекта заявили, что решили разработать его из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала информацию СМИ о том, что якобы Россия предлагала материальное вознаграждение членам движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы те атаковали американских военных в Афганистане.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, но недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,5% - до $39,86 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,19% - до $37,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей. Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.

ЦБ РФ 9 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 2,4 млрд рублей. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,36% и 4,45% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,65% и 4,67% годовых соответственно.