Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, продолжила подъем АЛРОСА

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за откатом Америки накануне и на фоне подешевевшей нефти (Brent упала ниже $40 за баррель); продолжили рост бумаги "АЛРОСА", обновляя максимумы за полгода после выхода хорошего отчета по продажам за август.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2880,07 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1211,06 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар просел до 74,88 рубля (-0,38 рубля), золото - до $1948,6 за унцию (-0,8%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,1%, до 73,65 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,1% "префы").

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе составил $216,7 млн, что в 6 раз выше уровня предыдущего месяца ($35,8 млн), сообщила накануне компания.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, обстановка на рынках акций в целом остается неопределенной из-за рисков, связанных с возможностью возврата социальных ограничений для борьбы с пандемией, а также сомнениями инвесторов в обоснованности высоких значений сравнительных мультипликаторов в отдельных сегментах рынка.

На рынке акций РФ оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Во второй половине дня (15:30 МСК) ожидается публикация данных по динамике индекса потребительских цен (CPI) в США, что может повлиять на ожидания инвесторов и обстановку на глобальном фондовом рынке. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятна консолидация доллара вблизи уровня 75 руб./$1.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основные российские "голубые фишки" утром отыгрывают вечернее снижение в США, после чего вероятен отскок вместе с американскими фьючерами. Маловероятно, что инвесторы под вечер пятницы будут сокращать "лонги" - перегретости на рынке нет совсем, а политические риски постепенно уходят на второй план.

Для акций Сбербанка (219,9 рубля) сопротивлением остается отметка 222 рубля, в случае ее превышения рост может ускориться - тогда возможно дивидендное ралли с целью выхода в район 240-244 рубля. Акции "Норникеля" остаются под давлением новостей об официальном выставлении претензий компании примерно в $2 млрд со стороны Минприроды за розлив топлива в Норильске. Нет сомнений, что компания сумеет уменьшить аппетиты государства в ходе судебных разбирательств. Кроме того, будут учтены уже понесенные компанией расходы на устранение последствий аварии. Пока будут длиться суды, с большой вероятностью рубль упадет в цене, и выплаты в валютном эквиваленте уменьшатся. В любом случае, $2 млрд для ГМК не являются критическими. Поэтому к акциям компании стоит присматриваться и выбирать момент для их покупки.

В акциях "Яндекса" сохраняются продажи на фоне снижения индекса Nasdaq. Тем не менее, "Яндекс" остается одной из самых перспективных российских бумаг, поэтому в ближайшее время вероятен отскок для снятия локальной перепроданности.

В случае возобновления разговоров о санкциях за отравление оппозиционера Алексея Навального или ухудшения ситуации с Белоруссией могут привести к новой волне ослабления рубля. Нефть Brent пока пытается удержаться вблизи рубежа $40 за баррель, отмечает Антонов.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, ухудшение настроений и возобновление фиксации прибыли в США произошло на фоне настораживающей статистики (число первичных обращений за пособиями по безработице в стране на прошлой неделе не снизилось, как ожидалось) и отклонения Сенатом США законопроекта по новым экономическим стимулам, предложенного республиканцами. Кроме того, отчасти негативно могли повлиять на настроения и новости, указывающие на неизбежность дальнейшего роста напряжения в отношениях Китая и США.

В пятницу мировые рынки опять пытаются найти основу для роста - азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику, выросли китайский и японский рынки. Неплохо "плюсуют" фьючерсы на американские индексы, опираясь на технические факторы, однако фьючерсы на биржевые индикаторы Европы и сырьевые активы - под небольшим давлением. Поэтому внешнюю конъюнктуру можно оценить как хрупкую, с сохранением рисков нового усиления коррекционных настроений, считает аналитик.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, в США распродажи в технологическом секторе остаются ключевым драйвером снижения индексов. Нефть проседает после того, как данные в США показали неожиданный рост запасов нефти на прошлой неделе и прогноза более низкого мирового спроса на нефть.

Кроме этого, Cенат США в четверг отклонил законопроект по поддержке экономики, выдвинутый республиканцами, объемом около $300 млрд, так как демократы хотят намного более объемной поддержки. Стоит отметить, что темпы снижения индексов в США заметно сократились по сравнению с концом прошлой недели и началом текущей, что может означать, что откат подходит к завершению. Индекс Nasdaq подошел к психологически значимому уровню 10 000 пунктов, от которого могут начаться вновь покупки. В среднесрочной перспективе настрой участников рынка скорее оптимистичный, а вернуть индексы на путь роста сможет новый пакет стимулов экономики США и новая волна оптимизма в преддверии президентских выборов США, считает Шишкина.

В США индексы акций в четверг упали на 1,5-2% под давлением технологического сектора (индекс Nasdaq упал на 2%) после уверенного роста днем ранее.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 884 тыс. человек, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 840-846 тыс. Число новых заявок впервые с марта остается ниже отметки в 1 млн две недели подряд.

Опубликованные в четверг статистические данные также показали рост цен производителей в США (индекс PPI) в августе в помесячном выражении на 0,3% после 0,6% месяцем ранее. Относительно августа 2019 года цены производителей снизились на 0,2%. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2% в помесячном выражении и его снижение на 0,3% - в годовом, согласно Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная, снизились Корея и Австралия, но выросли Япония и Китай (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе отмечается умеренное снижение (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели в пределах 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%).

Нефть утром в пятницу продолжает сползать вниз под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $39,86 за баррель (-0,5% и -1,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $37,15 за баррель (-0,4% и -2% накануне).

Фьючерсы могут продемонстрировать недельное падение второй раз подряд.

Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 2 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,5-3 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-1,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,281 млрд рублей (из них 1,867 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).