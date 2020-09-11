Рубль может завершить неделю укреплением - "Открытие Брокер"

Рубль может завершить неделю укреплением, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова.

"Рубль весьма чувствительно реагирует на изменение ситуации с внешними рисками, которые уже не воспринимаются так остро, как в начале недели. Впрочем, кроме этого на него повлияли заявления из ЦБ, которые были расценены в положительном ключе. Регулятор не собирается менять целевой уровень инфляции и диапазон нейтральной ставки. Постепенно вводятся принципы работы, которые повысят прозрачность решений и их предсказуемость", - отмечает эксперт компании.

Пятничное укрепление рубля происходит вместе с сырьевой группой CAD, NZD, AUD, которые отыгрывают у американца от 0,15% до 0,5%. В случае дальнейшего ослабления внешнеполитических рисков рубль может продолжить тенденцию на укрепление, уронив курс доллара ниже 74 руб./$1, а евро ниже 88 руб./EUR1, указывает Кочетков.