Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1 - УБРиР

Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что на текущей неделе на рубль в большей степени влияли слабеющие доллар и нефть. В середине недели доллар поднимался выше 76,5 руб./$1, но уже к концу недели снизился до прежнего уровня в 74-75 руб./$1. Немного поддержали рубль намерения Центробанка РФ с 1 октября продать около 185 миллиардов рублей. Августовская инфляция оказалась выше ожиданий. Регулятор оценил это как оживление экономики при ослабленном рубле. Прогнозируемый курс валют на следующую неделю, по мнению Зотова, составляют диапазоны 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1.