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11 сентября 2020 года 14:17
Слабое сопротивление ЕЦБ укреплению евро позволяет паре EUR/USD подниматься выше - Julius Baer
Слабое сопротивление ЕЦБ укреплению евро позволяет паре EUR/USD подниматься выше, говорится в комментарии Julius Baer. ЕЦБ оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, поскольку процентные ставки близки к нижнему пределу, а покупка активов в рамках экстренной программы выкупа активов (Pandemic Emergence Purchasing Programme) оказывает достаточную поддержку экономике еврозоны, которая в настоящее время восстанавливается от пандемии коронавируса и мер изоляции, отмечает главный экономист Дэвид Коль. Макроэкономический прогноз ЕЦБ был пересмотрен до сокращения ВВП на 8% в этом году и восстановления на 5% в 2021 году. "Наш собственный прогноз остается менее пессимистичным, но неопределенность в отношении текущих прогнозов роста все еще необычно высока, поскольку пандемия COVID-19 не взята полностью под контроль. Низкая инфляция также отражена в текущих прогнозах, согласно которым уровень инфляции составит всего 0,3% в 2020 году и 1% в 2021 году. Низкая инфляция оправдывает низкие процентные ставки в обозримом будущем и возможное продление экстренной программы выкупа активов в конце этого года, - пишет Коль. - Европейский регулятор даже упомянул, что при необходимости ставки могут быть понижены еще больше. По заявлению ЕЦБ, он отслеживает рост евро, поскольку укрепление валюты имеет тенденцию снижать инфляцию, однако банк воздержался от словесных интервенций против укрепления европейской валюты. Это нерешительное сопротивление позволяет паре EUR/USD подниматься выше".
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11 сентября 2020 года 19:14
Credit Suisse понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $6,5 до $5,4 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "выше рынка" до "нейтрально". По данным... читать дальше
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.11 сентября 2020 года 18:35
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.11 сентября 2020 года 16:31
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Акции нефтеперерабатывающих компаний США будут показывать лучшие результаты по сравнению с добывающим и нефтесервисным секторами: наиболее интересны для покупки акции HollyFrontier, Valero Energy и Marathon Petroleum, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики "Фридом Финанс" ожидают,... читать дальше
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.11 сентября 2020 года 16:05
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.11 сентября 2020 года 15:31
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перационный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что на текущей неделе на рубль в большей степени влияли слабеющие доллар и нефть. В середине недели доллар поднимался выше 76,5 руб./$1, но уже к концу недели снизился до прежнего уровня в... читать дальше
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.11 сентября 2020 года 13:21
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.11 сентября 2020 года 13:02
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.11 сентября 2020 года 12:30
Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на... читать дальше
.11 сентября 2020 года 12:10
Доходности ОФЗ в четверг потеряли в среднем 4–9 б.п. Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжили уверенно дорожать. Аналитики Уралсиба отмечают, что на первый план для сегмента ОФЗ в настоящее время вышли геополитические риски. В целом для инвесторов в долговые активы никаких... читать дальше
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