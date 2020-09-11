EUR/USD, вероятно, сможет вырасти до отметки 1,19180 - "ФИНАМ"

Котировки пары EUR/USD, вероятно, смогут вырасти до отметки 1,19180, говорится в комментарии "ФИНАМа".

Курс EUR/USD в пятницу, 11 сентября, демонстрирует умеренный рост, констатирует аналитик компании Сергей Дроздов. Валютная пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,18300.

Эксперт отмечает, что в четверг в центре внимания валютного рынка было заседание Европейского центрального банка, по итогам которого регулятор ожидаемо оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Помимо этого, Центробанк сохранил объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,350 трлн евро, что совпало с ожиданиями. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет находиться вблизи целевого уровня, составляющего чуть менее 2%. Также, обращает внимание аналитик "ФИНАМа", глава ЕЦБ отметила, что совет управляющих регулятора внимательно следит за укреплением единой европейской валюты, но не таргетирует ее курс.

"На дневном графике котировки EUR/USD закрепились над уровнем 1,18000, что создает предпосылки для дальнейшего роста к отметке 1,19180. Основная поддержка расположена на отметке 1,1770, пробой которой приведет к снижению инструмента к уровню 1,17000", - указывает Дроздов.