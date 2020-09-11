Геополитические риски находятся на первом плане для сегмента ОФЗ - Уралсиб

Доходности ОФЗ в четверг потеряли в среднем 4–9 б.п. Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжили уверенно дорожать. Аналитики Уралсиба отмечают, что на первый план для сегмента ОФЗ в настоящее время вышли геополитические риски. В целом для инвесторов в долговые активы никаких негативных заявлений на конференции заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина не было, поэтому умеренно позитивное настроение на рынке сохранилось, говорится в обзоре Уралсиба.

"Сейчас большинство участников рынка, в том числе и мы, прогнозируют ключевую ставку на уровне 4% на конец текущего года, что предполагает потенциал ее снижения на 25 б.п. Более существенное снижение ставки сейчас представляется маловероятным", - пишет специалист корпорации Ольга Стерина.

Биржевой оборот на вторичном рынке в четверг вырос почти до 34 млрд руб. Однако больше четверти этой суммы пришлось на ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г., также высокий объем (6 млрд руб.) зафиксирован в десятилетнем бенчмарке, оба выпуска поднялись в цене на 0,6 п.п. Кроме того, на кривой достаточно ликвидными были пятилетние ОФЗ 26229, ОФЗ 26232 с погашением в 2027 г., ОФЗ 26224, погашаемые в 2029 г., и самые длинные ОФЗ 26230 (2039 г.). В среднем доходности вдоль кривой вчера опустились на 4–9 б.п. до 6,41% годовых в самой дальней точке, констатирует эксперт Уралсиба.