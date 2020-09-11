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Главная / Мнения аналитиков / Слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций - "Открытие Брокер"
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11 сентября 2020 года 11:33
Слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций - "Открытие Брокер"
Аналитики "Открытие Брокер" полагают, что в отсутствие усиления внешнеполитических рисков на рынок ОФЗ вполне способны вернуться нерезиденты, поскольку текущий слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций, сообщается в комментарии. ЦБ РФ сделал ряд важных заявлений, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Мягкая денежная политика может просуществовать достаточно долго, но целевой уровень инфляции, а также коридор нейтральной ставки меняться не будут. С I квартала 2021 года российский регулятор начнёт публиковать сводный обзор экономического развития регионов, что вполне похоже на "Бежевую книгу" от ФРС. Также планируется публиковать график изменения ставки, чтобы сделать денежную политику регулятора более прозрачной и предсказуемой. Соответственно, считает Кочетков, отечественный Центробанк начинает реализовывать в своём развитии лучшие мировые практики. Касаемо ставки, ЦБ РФ намекнул на возможность её снижения, но регулятор также будет оценивать целесообразность такого шага. "Мы неоднократно отмечали, что снижение ставки до 4,25% по сути выбило какой-либо значимый спрос из облигаций с постоянным купоном. Доходность по ним на вторичном рынке заметно выше ставки ЦБ РФ по всей длине кривой, а аукционы Минфина по таким инструментам постоянно регистрируют крайне неудовлетворительный объём размещения. Напротив, аукционы ОФЗ с переменным купоном пользуются повышенным интересом инвесторов, что, как правило, говорит об ожиданиях рынка по поводу завершения цикла снижения ставки, - пишет специалист компании. - Благодаря активной реализации ОФЗ-ПК Минфин на 78% смог выполнить довольно обширный план заимствований на III квартал. Если внешнеполитические риски не усилятся, то на рынок вполне способны вернуться нерезиденты, поскольку текущий слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций".
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11 сентября 2020 года 12:30
Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на... читать дальше
.11 сентября 2020 года 12:10
Доходности ОФЗ в четверг потеряли в среднем 4–9 б.п. Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжили уверенно дорожать. Аналитики Уралсиба отмечают, что на первый план для сегмента ОФЗ в настоящее время вышли геополитические риски. В целом для инвесторов в долговые активы никаких... читать дальше
.11 сентября 2020 года 11:12
Citi понизил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 4 гонконгских долларов до 3,8 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечается в обзоре, ранее... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:51
налитики Промсвязьбанка считают, что в целом для рынка нефти внешний фон складывается не лучшим образом (растут риски второй волны коронавируса, угрожающей восстановлению мировой экономики и спросу на нефть), в связи с чем цены корректируются. На пятницу диапазон торгов нефти марки Brent, по их... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:30
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Интерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:12
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
нтерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:55
есмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни ввиду... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2890-2910 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2890-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов.... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:35
Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно считать нейтральным или даже слабо позитивным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. С одной стороны, нефть торгуется в "минусе", а в металлах смешанная динамика. С другой, азиатские индексы,... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:25
Нефть продолжает оставаться в районе отметки $40 за баррель, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Попытка роста в четверг не удалась, да и вызвана она была закрытием "шортов" спекулянтами. Не ждем в пятницу принципиальных изменений на рынке нефти", - отмечает он в... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:14
Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением, но в рамках сессии вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязбанка. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте в пятницу станет ситуация на рынке... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:03
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ
Москва. 10 сентября. Доллар умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за Америкой, бумаги АЛРОСА обновили пик за полгода на новостях
Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вслед за фондовой Америкой, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи после локального отката ниже 2860 пунктов отскочил в район 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" на фоне корпоративных новостей. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:15
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
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