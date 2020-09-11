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11 сентября 2020 года 10:30
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Интерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального находится под давлением, отмечается в обзоре. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 3 по 9 сентября 2020 года составил $10 млн против чистого притока $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "На прошлой неделе фонды акций GEM отчитались о притоках в размере $180 млн - незначительный объем, учитывая размер этой категории фондов. Оттоки из фондов, ориентированных на Россию, продолжили усиливаться и составили $48 млн (худший результат за 5 недель), причем основная часть оттоков пришлась на традиционные фонды под активным управлением. Инвесторов все больше волнуют потенциальные последствия кейса Навального и поддержка Россией текущего режима в Белоруссии. Кроме того, импульс потоков ухудшается, что указывает на более существенные негативные риски для рынка акций РФ в III квартале 2020 года - негативно", - говорится в обзоре BCS GM. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $50 млн (3 недели оттока) против $2 млн чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $50 млн (3 недели оттока) по сравнению с чистым оттоком $3 млн на предыдущей неделе. "Оптимизм в отношении облигаций EM начал затухать после достижения постпандемического максимума на предыдущей неделе. Притоки в фонды облигаций GEM замедлились до $973 млн против $2,3 млрд неделей ранее. Между тем мы отмечаем сохранение стабильного интереса к фондам (по большей части локальным), инвестирующим в российские облигации, которые продолжают демонстрировать умеренные притоки 15 недель подряд. Для глобальных инвесторов, вкладывающих средства в EM, облигации остаются предпочтительным классом активов с неплохими притоками - позитивно", - пишет Смольянинов. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $60 млн (10 недель притока) против притока $120 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $10 млн (15 недель притока) против тоже $10 млн чистого притока неделю назад.
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11 сентября 2020 года 12:30
Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на... читать дальше
.11 сентября 2020 года 12:10
Доходности ОФЗ в четверг потеряли в среднем 4–9 б.п. Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжили уверенно дорожать. Аналитики Уралсиба отмечают, что на первый план для сегмента ОФЗ в настоящее время вышли геополитические риски. В целом для инвесторов в долговые активы никаких... читать дальше
.11 сентября 2020 года 11:33
Слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций - "Открытие Брокер"
Аналитики "Открытие Брокер" полагают, что в отсутствие усиления внешнеполитических рисков на рынок ОФЗ вполне способны вернуться нерезиденты, поскольку текущий слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций, сообщается в... читать дальше
.11 сентября 2020 года 11:12
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.11 сентября 2020 года 10:51
налитики Промсвязьбанка считают, что в целом для рынка нефти внешний фон складывается не лучшим образом (растут риски второй волны коронавируса, угрожающей восстановлению мировой экономики и спросу на нефть), в связи с чем цены корректируются. На пятницу диапазон торгов нефти марки Brent, по их... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:12
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
нтерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:55
есмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни ввиду... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2890-2910 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2890-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов.... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:35
Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно считать нейтральным или даже слабо позитивным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. С одной стороны, нефть торгуется в "минусе", а в металлах смешанная динамика. С другой, азиатские индексы,... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:25
Нефть продолжает оставаться в районе отметки $40 за баррель, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Попытка роста в четверг не удалась, да и вызвана она была закрытием "шортов" спекулянтами. Не ждем в пятницу принципиальных изменений на рынке нефти", - отмечает он в... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:14
Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением, но в рамках сессии вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязбанка. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте в пятницу станет ситуация на рынке... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:03
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ
Москва. 10 сентября. Доллар умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за Америкой, бумаги АЛРОСА обновили пик за полгода на новостях
Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вслед за фондовой Америкой, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи после локального отката ниже 2860 пунктов отскочил в район 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" на фоне корпоративных новостей. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:15
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
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