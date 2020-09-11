Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2890-2910 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2890-2910 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2890-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Специалист компании отмечает, что во второй половине дня в США состоится публикация большого количества второстепенных по значимости статистических показателей. По мнению Манжоса, едва ли они окажут явное влияние на локальный рынок акций. Поэтому привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.