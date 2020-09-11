Рынок может пробить отметку 2900 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно считать нейтральным или даже слабо позитивным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. С одной стороны, нефть торгуется в "минусе", а в металлах смешанная динамика. С другой, азиатские индексы, как и фьючерсы на американские индексы, уже демонстрируют рост. Традиционные индикаторы восприятия риска AUD, CAD и NZD укрепляются до 0,3% против доллара США.

"Таким образом, на старте дня отечественный рынок может попытаться пробить отметку 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, игнорируя слабость в нефти. Рубль также способен продолжить укрепление на ослаблении внешних рисков, связанных с делом известного оппозиционера", - указывает Кочетков.