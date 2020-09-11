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11 сентября 2020 года 09:14
Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением - Промсвязьбанк
Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением, но в рамках сессии вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязбанка. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте в пятницу станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть ниже 40 долларов за баррель, отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю. "На таком фоне в начале сессии пара доллар/рубль сможет закрепиться чуть выше уровней закрытия четверга. В ходе сессии, в случае дальнейшего отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent внутрь диапазона 38-40 долларов, давление на рубль сохранится, что приведет к дальнейшему росту американской валюты, - пишет специалист Промсвязьбанка. - Отметим, что во второй половине дня важным фактором для динамики валютного рынка станет публикация данных по индексу потребительских цен в США, которая приведет к пересмотру отношения инвесторов к доллару, что вызовет рост волатильности может способствовать направленному движению в американской валюте. При этом в рамках дня ожидаем удержания парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1"
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11 сентября 2020 года 12:30
Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на... читать дальше
.11 сентября 2020 года 12:10
Доходности ОФЗ в четверг потеряли в среднем 4–9 б.п. Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжили уверенно дорожать. Аналитики Уралсиба отмечают, что на первый план для сегмента ОФЗ в настоящее время вышли геополитические риски. В целом для инвесторов в долговые активы никаких... читать дальше
.11 сентября 2020 года 11:33
Слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций - "Открытие Брокер"
Аналитики "Открытие Брокер" полагают, что в отсутствие усиления внешнеполитических рисков на рынок ОФЗ вполне способны вернуться нерезиденты, поскольку текущий слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций, сообщается в... читать дальше
.11 сентября 2020 года 11:12
Citi понизил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 4 гонконгских долларов до 3,8 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечается в обзоре, ранее... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:51
налитики Промсвязьбанка считают, что в целом для рынка нефти внешний фон складывается не лучшим образом (растут риски второй волны коронавируса, угрожающей восстановлению мировой экономики и спросу на нефть), в связи с чем цены корректируются. На пятницу диапазон торгов нефти марки Brent, по их... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:30
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Интерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:12
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
нтерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:55
есмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни ввиду... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2890-2910 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2890-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов.... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:35
Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно считать нейтральным или даже слабо позитивным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. С одной стороны, нефть торгуется в "минусе", а в металлах смешанная динамика. С другой, азиатские индексы,... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:25
Нефть продолжает оставаться в районе отметки $40 за баррель, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Попытка роста в четверг не удалась, да и вызвана она была закрытием "шортов" спекулянтами. Не ждем в пятницу принципиальных изменений на рынке нефти", - отмечает он в... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:03
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ
Москва. 10 сентября. Доллар умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за Америкой, бумаги АЛРОСА обновили пик за полгода на новостях
Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вслед за фондовой Америкой, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи после локального отката ниже 2860 пунктов отскочил в район 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" на фоне корпоративных новостей. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:15
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
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