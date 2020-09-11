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11 сентября 2020 года 09:03
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к выводу, что розничные и институциональные инвесторы покупают подешевевшие акции РФ. Однако аналитики обеспокоены усилением оттока капитала из акций РФ со стороны фондов, что несет угрозу очередной просадки на российском фондовом рынке. "Розничные и институциональные инвесторы покупают акции РФ на просадке. Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгуемых на "Московской бирже", подскочил на 2,3% по итогам недели, завершившейся в среду. Российские розничные инвесторы с готовностью подбирают подешевевшие бумаги на текущих уровнях. Потоки институционалов также сильно смещены в сторону чистых покупок: ордеров на покупку вдвое больше, чем на продажу. На горизонте 12 месяцев мы отмечаем крайне высокий потенциал роста российского рынка - 39%, что явно соответствует долгосрочной рекомендации "покупать", - говорится в обзоре. Приток капитала в акции GEM ETF (глобальные фонды, ориентированные на развивающиеся рынки) остается вблизи нулевых значений 5-ю неделю подряд. При этом на прошлой неделе отток капитала из фондов акций, ориентированных на Россию, возобновился впервые с начала августа. "В результате консолидированные потоки оказались отрицательными впервые с июля, в то время как негативный импульс в динамике потоков усилился, указывая на риски дальнейшего снижения впереди. Специфические для России риски вновь оказались в фокусе после отравления Алексея Навального 20 августа, четко разделив позитивный и негативный тренды в российских акциях: последний значительный ежедневный приток в размере $27 млн был зафиксирован именно 19 августа. Мы обеспокоены негативной динамикой потоков, которая может усилить давление на российские акции в ближайшие недели", - пишут эксперты BCS GM.
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11 сентября 2020 года 12:30
Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на... читать дальше
.11 сентября 2020 года 12:10
Доходности ОФЗ в четверг потеряли в среднем 4–9 б.п. Рублевые активы, в отличие от долларовых бумаг РФ, продолжили уверенно дорожать. Аналитики Уралсиба отмечают, что на первый план для сегмента ОФЗ в настоящее время вышли геополитические риски. В целом для инвесторов в долговые активы никаких... читать дальше
.11 сентября 2020 года 11:33
Слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций - "Открытие Брокер"
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.11 сентября 2020 года 11:12
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.11 сентября 2020 года 10:51
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.11 сентября 2020 года 10:30
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Интерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок... читать дальше
.11 сентября 2020 года 10:12
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
нтерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:55
есмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни ввиду... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2890-2910 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2890-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов.... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:35
Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно считать нейтральным или даже слабо позитивным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. С одной стороны, нефть торгуется в "минусе", а в металлах смешанная динамика. С другой, азиатские индексы,... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:25
Нефть продолжает оставаться в районе отметки $40 за баррель, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Попытка роста в четверг не удалась, да и вызвана она была закрытием "шортов" спекулянтами. Не ждем в пятницу принципиальных изменений на рынке нефти", - отмечает он в... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:14
Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением, но в рамках сессии вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязбанка. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте в пятницу станет ситуация на рынке... читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ
Москва. 10 сентября. Доллар умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за Америкой, бумаги АЛРОСА обновили пик за полгода на новостях
Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вслед за фондовой Америкой, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи после локального отката ниже 2860 пунктов отскочил в район 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" на фоне корпоративных новостей. читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:15
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
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