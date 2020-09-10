Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ

Москва. 10 сентября. Доллар умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 75,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,19 руб./EUR1, подорожав на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,55 копейки - до 81,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за ростом евро, в том числе к доллару на глобальном рынке после того, как глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард прокомментировала ситуацию с укреплением евро в предыдущие месяцы в ходе пресс-конференции после его заседания. По ее словам, совет управляющих ЕЦБ обсудил этот вопрос, но не таргетирует курс валюты. Лагард также сказала, что регулятор будет внимательно следить за влиянием динамики евро на инфляцию.

"В текущих условиях высокой степени неопределенности совет управляющих будет внимательно оценивать поступающие данные, включая изменения курса валюты, чтобы оценить его влияние на среднесрочный прогноз инфляции. Он остается готов скорректировать все инструменты надлежащим образом, чтобы убедиться, что инфляция устойчиво приближается к целевому показателю", - сказала Лагард.

Лагард рассказала, что ЕЦБ принял во внимание новую стратегию Федеральной резервной системы (ФРС), предусматривающую более гибкий подход к таргетированию инфляции. По ее словам, пересмотр стратегии ЕЦБ будет сфокусирован на определении ценовой стабильности.

Глава ЕЦБ также отметила снижение дефляционных рисков с июня и сказала, что экономические прогнозы Центробанка не предусматривают риска дефляции.

По итогам заседания в четверг регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, значительную часть торгов четверга на валютных площадках emerging markets преобладала коррекция локальных валют, хотя уже и не столь заметная, как в первой половине недели, но ближе к окончанию рабочего дня положение американской валюты ухудшилось на большинстве рынков EM. "Однако ближе к окончанию рабочего дня положение американской валюты ухудшилось на большинстве рынков EM. Этому способствовало ослабление доллара как в паре с евро после итогов очередного заседания ЕЦБ, так и в целом против основных мировых валют после выхода данных по пособиям по безработице в США, которые хоть и сохранились ниже уровня в 1 млн, однако оказались несколько хуже ожиданий участников рынков. В результате к окончанию рабочего дня американская валюта торговалась в минусе на российском рынке, в то время как евро удерживал плюсовую динамику за счет укрепления на международных площадках", - подчеркивает Кравченко.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор будет оценивать целесообразность снижения ставки, решение будет зависеть от поступающей информации о развитии ситуации с экономикой и инфляцией в России и мире, сказал он в ходе международного банковского форума "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".

При этом ЦБ РФ не исключает снижения ключевой ставки ниже 4%, если это будет необходимо для возвращения инфляции к таргету, подчеркнул зампред ЦБ.

"В случае, если дезинфляционные риски будут более значительными и мы будем видеть, что растет вероятность более значительного отклонения инфляции от цели, это будет означать, что есть пространство для большего смягчения денежно-кредитной политики с тем, чтобы компенсировать эти дезинфляционные риски", - сказал Заботкин.

На вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки ниже 4% в определенных условиях, зампред ответил: "Если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели".

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вторник дала осторожный сигнал по ДКП. "Мы действительно говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией, и мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила Набиуллина на Московском финансовом форуме.

"Рубль пытался укрепить свои позиции, игнорируя снижение котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3030 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,36%, на неделю до 4,45%, а на месяц остались на уровне 4,52%. Внешний фон характеризуется снижением индекса доллара. Впрочем, валюты сырьевой группы (австралийский, новозеландский и канадский доллары) теряли свои позиции против "американца". Рубль был сильно перепродан на резком ухудшении ситуации с внешними рисками, однако их масштаб кажется преувеличенным. (. . .) От ЦБ РФ поступило несколько важных новостей. Во-первых, регулятор рассматривает возможность публикации траектории ключевой ставки и, кроме того, планирует в первом квартале 2021 года публикацию сводного обзора материалов территориальных учреждений о состоянии экономики регионов. По сути, данные шаги приблизят ЦБ РФ к практике работы ФРС и сделают денежную политику более предсказуемой и прозрачной для рынка", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Как отмечает MarketWatch, на протяжении предыдущих шести недель запасы нефти в США сокращались.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,81% - до $40,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,76% - до $37,76 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов - на 1,68 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 8 сентября продал валюту расчетами "завтра" на 2,4 млрд рублей. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 сентября на 54,39 копейки, до 75,5274 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,27 копейки, до 89,3036 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 71,04 копейки по отношению к среде и составил 75,2423 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 62,83 копейки и составил 75,1886 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 402,904 млн, из которых $818,686 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 584,218 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 22,18 копейки, до 89,2328 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 20,56 копейки и составил 89,1278 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR536,107 млн, из которых EUR176,873 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,234 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,45% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 б.п. - до 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 4,52% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 4,66% и 4,68% годовых.