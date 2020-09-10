Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за Америкой, бумаги АЛРОСА обновили пик за полгода на новостях

Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вслед за фондовой Америкой, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи после локального отката ниже 2860 пунктов отскочил в район 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" на фоне корпоративных новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2897,55 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1216,59 пункта (+1,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,2% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 75,04 рубля (-0,29 рубля), золото выросло до $1969,3 за унцию (+0,7%).

Базовый сценарий ЦБ РФ не предусматривает усиления санкционного режима, в рисковом варианте оно есть, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе онлайн пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении РФ в связи с событиями в Белоруссии и риторикой США и ЕС в отношении дела Алексея Навального.

Подорожали в четверг акции "АЛРОСА" (+4,2%, до 72,1 рубля), "Московской биржи" (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2%, до 221,88 рубля; +1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе составил $216,7 млн, что в 6 раз выше уровня предыдущего месяца ($35,8 млн), сообщила компания.

"На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ритейле и мидстриме мы отмечаем увеличение спроса на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста рыночной активности в четвертом квартале", - отметил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев, процитированный в сообщении.

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

По словам консультанта по управлению капиталом компании "БКС брокер" Артура Беджанова, в четверг рынок акций РФ предпринял попытку роста на фоне отскока на западных площадках и умеренного восстановления Brent; в каждом секторе наблюдалась разнонаправленная динамика со своими лидерами и аутсайдерами. Нефть Brent пока держится выше $40 за баррель, хотя давление на нее оказывает статистика по запасам сырья в США.

Рынки ранее подпитывались уже объявленным и ожидаемыми стимулами от правительств и центробанков, в четверг настроения подогрели новости от ЕЦБ, который подтвердил планы сделать все возможное для поддержки экономики. Между тем пандемия коронавируса в мире может привести к новым "локдаунам", что скажется на темпах восстановления мировой экономики. ВВП России в первом полугодии упал не так сильно, как прогнозировалось, что позволяет ожидать не столь глубокой просадки по итогам года (оценки правительства и ЦБ РФ варьируются от -3,9% до -4,5% г/г), отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок смог перейти к восстановлению, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на акции выступила ситуация на рынке нефти, а также динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы просели, а в США индикаторы замедлили темпы роста. В целом рост индекса МосБиржи в четверг не изменил общей картины на графике индикатора - она все еще говорит в пользу возможного продолжения снижения и тестирования ближайшей поддержки 2850 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, попытки роста в индексе МосБиржи с утра в четверг натолкнулись на усиление снижения нефти и негативную динамику европейских индексов, но к вечеру ситуация улучшилась. Рубль вновь пытается укрепляться на ослаблении позиций обвинения России в проблемах здоровья известного оппозиционера. "АЛРОСА" сообщила о росте реализации алмазно-бриллиантовой продукции в августе в шесть раз, что вывело бумаги алмазодобывающей компании в лидеры дня.

Рубль укрепил свои позиции, игнорируя снижение котировок нефти. Ранее рубль был сильно перепродан на резком ухудшении ситуации с внешними рисками, однако их масштаб кажется преувеличенным. Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил прогноз дефицита бюджета в текущем году на уровне около 4%. Он также сообщил, что падение ВВП может составить около 4% или меньше. Подобные параметры явно лучше прогнозов, которые делались на пике карантинных мер весной. Соответственно, у рубля нет особых проблем с текущей ситуацией на рынке нефти и с обеспечением бюджетных расходов, кроме неопределенности с внешними рисками. От ЦБ РФ поступило несколько важных новостей. Во-первых, регулятор рассматривает возможность публикации траектории ключевой ставки, а также планирует в первом квартале 2021 года публикацию сводного обзора материалов территориальных учреждений о состоянии экономики регионов. По сути, данные шаги приблизят ЦБ РФ к практике работы ФРС и сделают денежную политику более предсказуемой и прозрачной для рынка, полагает аналитик.

ЕЦБ не стал награждать рынок сюрпризами, оставив ставки и программы покупки активов в условиях пандемии неизменной. На рынке все же присутствовали ожидания, что ЕЦБ может пойти на расширение количественного смягчения. Однако этого не произошло, и евро начал дорожать после заявлений регулятора.

После Дня труда в США потребление моторного топлива снижается, а также снижается спрос перерабатывающих предприятий из-за профилактических работ. Однако текущее снижение нефти может использоваться трейдерами для складирования и последующей продажи по дальним контрактам.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США не изменилось в сравнении с прошлой неделей и составило 884 тыс. Цены производителей США уменьшили свое снижение до 0,2% по сравнению с 0,4% в августе, а вот Core PPI вырос до 0,6%. На американском рынке акций вероятно продолжение коррекционного восстановления высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать устойчивый долговременный интерес. Соответственно, даже текущая коррекция может оказаться непродолжительной. Российский рынок подтягивается следом на фоне сокращения тревожности относительно внешнеполитических рисков, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг в конце торгов рост индексов сменился разворотом (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,2-0,4%), но растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2%, Nasdaq растет на 0,4%).

По итогам заседания в четверг ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам - минус 0,5%, а также оставил без изменений объем программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,35 трлн евро. Регулятор продолжит реализацию PEPP по крайней мере до конца июня 2021 года, а также будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP до конца 2022 года.

Статистические данные, поступающие с июля, позволяют говорить о существенном восстановлении активности в еврозоне, в целом соответствующим ожиданиям, однако она остается существенно ниже уровней, в основном наблюдавшихся до пандемии коронавируса, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Лагард также отметила существенное восстановление внутреннего спроса и подчеркнула необходимость масштабных стимулов для поддержки восстановления экономики еврозоны.

Нефть к вечеру остается под давлением продавцов; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $40,58 за баррель (-0,5% и +2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $37,89 за баррель (-0,4% и +3,5% в среду).

Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 2 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,5-3 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,4% и +17,3% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,3%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,9%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,7%).

Подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,6%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-2,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,788 млрд рублей (из них 14,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).