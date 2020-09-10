.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за Америкой, бумаги АЛРОСА обновили пик за полгода на новостях
.
ГЛАВНОЕ
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале и 1-м полугодии
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале до 8% с 8,5%, согласно предварительным данным. В 1-м полугодии ВВП сократился на 3,4%, а не на 3,6%, как сообщалось ранее
 
ЦБ РФ сохранил прогноз основных макропоказателей в рамках базового сценария, ждет стабилизацию цен на нефть на уровне $50 за баррель к концу 2022 г.
ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2020-2023 гг. Регулятор сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, дополнив его прогнозом на 2023...
 
К концу 2020 года инфляция приблизится к 4%
Риски нарастания дезинфляционного давления уменьшились, в том числе благодаря проводимой мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), а также усилению проинфляционных факторов, в частности, ослаблению рубля, говорится в обзоре департамента исследований...
 
Магазинам не дали гарантий смягчения ограничений на будущее
Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19, пишут...
 
10 сентября 2020 года 19:30

Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за Америкой, бумаги АЛРОСА обновили пик за полгода на новостях

Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вслед за фондовой Америкой, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи после локального отката ниже 2860 пунктов отскочил в район 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" на фоне корпоративных новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2897,55 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1216,59 пункта (+1,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,2% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 75,04 рубля (-0,29 рубля), золото выросло до $1969,3 за унцию (+0,7%).

Базовый сценарий ЦБ РФ не предусматривает усиления санкционного режима, в рисковом варианте оно есть, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе онлайн пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении РФ в связи с событиями в Белоруссии и риторикой США и ЕС в отношении дела Алексея Навального.

Подорожали в четверг акции "АЛРОСА" (+4,2%, до 72,1 рубля), "Московской биржи" (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2%, до 221,88 рубля; +1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе составил $216,7 млн, что в 6 раз выше уровня предыдущего месяца ($35,8 млн), сообщила компания.

"На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ритейле и мидстриме мы отмечаем увеличение спроса на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста рыночной активности в четвертом квартале", - отметил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев, процитированный в сообщении.

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

По словам консультанта по управлению капиталом компании "БКС брокер" Артура Беджанова, в четверг рынок акций РФ предпринял попытку роста на фоне отскока на западных площадках и умеренного восстановления Brent; в каждом секторе наблюдалась разнонаправленная динамика со своими лидерами и аутсайдерами. Нефть Brent пока держится выше $40 за баррель, хотя давление на нее оказывает статистика по запасам сырья в США.

Рынки ранее подпитывались уже объявленным и ожидаемыми стимулами от правительств и центробанков, в четверг настроения подогрели новости от ЕЦБ, который подтвердил планы сделать все возможное для поддержки экономики. Между тем пандемия коронавируса в мире может привести к новым "локдаунам", что скажется на темпах восстановления мировой экономики. ВВП России в первом полугодии упал не так сильно, как прогнозировалось, что позволяет ожидать не столь глубокой просадки по итогам года (оценки правительства и ЦБ РФ варьируются от -3,9% до -4,5% г/г), отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок смог перейти к восстановлению, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на акции выступила ситуация на рынке нефти, а также динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы просели, а в США индикаторы замедлили темпы роста. В целом рост индекса МосБиржи в четверг не изменил общей картины на графике индикатора - она все еще говорит в пользу возможного продолжения снижения и тестирования ближайшей поддержки 2850 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, попытки роста в индексе МосБиржи с утра в четверг натолкнулись на усиление снижения нефти и негативную динамику европейских индексов, но к вечеру ситуация улучшилась. Рубль вновь пытается укрепляться на ослаблении позиций обвинения России в проблемах здоровья известного оппозиционера. "АЛРОСА" сообщила о росте реализации алмазно-бриллиантовой продукции в августе в шесть раз, что вывело бумаги алмазодобывающей компании в лидеры дня.

Рубль укрепил свои позиции, игнорируя снижение котировок нефти. Ранее рубль был сильно перепродан на резком ухудшении ситуации с внешними рисками, однако их масштаб кажется преувеличенным. Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил прогноз дефицита бюджета в текущем году на уровне около 4%. Он также сообщил, что падение ВВП может составить около 4% или меньше. Подобные параметры явно лучше прогнозов, которые делались на пике карантинных мер весной. Соответственно, у рубля нет особых проблем с текущей ситуацией на рынке нефти и с обеспечением бюджетных расходов, кроме неопределенности с внешними рисками. От ЦБ РФ поступило несколько важных новостей. Во-первых, регулятор рассматривает возможность публикации траектории ключевой ставки, а также планирует в первом квартале 2021 года публикацию сводного обзора материалов территориальных учреждений о состоянии экономики регионов. По сути, данные шаги приблизят ЦБ РФ к практике работы ФРС и сделают денежную политику более предсказуемой и прозрачной для рынка, полагает аналитик.

ЕЦБ не стал награждать рынок сюрпризами, оставив ставки и программы покупки активов в условиях пандемии неизменной. На рынке все же присутствовали ожидания, что ЕЦБ может пойти на расширение количественного смягчения. Однако этого не произошло, и евро начал дорожать после заявлений регулятора.

После Дня труда в США потребление моторного топлива снижается, а также снижается спрос перерабатывающих предприятий из-за профилактических работ. Однако текущее снижение нефти может использоваться трейдерами для складирования и последующей продажи по дальним контрактам.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США не изменилось в сравнении с прошлой неделей и составило 884 тыс. Цены производителей США уменьшили свое снижение до 0,2% по сравнению с 0,4% в августе, а вот Core PPI вырос до 0,6%. На американском рынке акций вероятно продолжение коррекционного восстановления высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать устойчивый долговременный интерес. Соответственно, даже текущая коррекция может оказаться непродолжительной. Российский рынок подтягивается следом на фоне сокращения тревожности относительно внешнеполитических рисков, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг в конце торгов рост индексов сменился разворотом (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,2-0,4%), но растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2%, Nasdaq растет на 0,4%).

По итогам заседания в четверг ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам - минус 0,5%, а также оставил без изменений объем программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,35 трлн евро. Регулятор продолжит реализацию PEPP по крайней мере до конца июня 2021 года, а также будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP до конца 2022 года.

Статистические данные, поступающие с июля, позволяют говорить о существенном восстановлении активности в еврозоне, в целом соответствующим ожиданиям, однако она остается существенно ниже уровней, в основном наблюдавшихся до пандемии коронавируса, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Лагард также отметила существенное восстановление внутреннего спроса и подчеркнула необходимость масштабных стимулов для поддержки восстановления экономики еврозоны.

Нефть к вечеру остается под давлением продавцов; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $40,58 за баррель (-0,5% и +2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $37,89 за баррель (-0,4% и +3,5% в среду).

Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 2 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,5-3 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,4% и +17,3% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,3%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,9%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,7%).

Подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,6%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-2,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,788 млрд рублей (из них 14,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ
Москва. 10 сентября. Доллар умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 19:15
BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 18:43
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг слегка снизились, остальных бумаг немного подросли
Москва. 10 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка снизились, в то время как остальные бумаги немного подросли в цене на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала и достаточного объема ликвидности у отечественных участников рынка. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня.    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 18:31
Индекс Мосбиржи к концу торгов недели, возможно, поднимется выше 3000 пунктов - "Фридом Финанс"
Базовый сценарий на конец недели для индекса РТС - около 1220 пунктов, для индекса Мосбиржи - подъем выше 3000 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Индекс РТС в течение торгов четверга смог отыграть вверх 1,5% и довольно уверенно закрепился выше 1200 пунктов, констатирует аналитик...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 17:27
Коррекционное восстановление высокотехнологичных акций на рынке США может оказаться непродолжительным - "Открытие Брокер"
ероятно, на американском рынке акций продолжится коррекционное восстановление высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 16:39
Credit Suisse начал анализ ЛУКОЙЛа с рейтингом "покупать" для его ADR
Credit Suisse начал анализ ПАО ЛУКОЙЛ", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), рассчитанная аналитиками Credit Suisse, составляет $90 за штуку, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "покупать". По данным...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 16:11
Сентябрьская коррекция на рынке акций США, скорее всего, еще не закончилась - "Фридом Финанс"
Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что говорить об окончании сентябрьской коррекции на рынке акций США пока рано. Статистически это один из самых волатильных месяцев для глобальных площадок, отмечает он. "Зачастую осень начинается с падения индексов больше, чем на 7-8%, которые мы...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 16:00
Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро в ходе волатильных торгов четверга
Москва. 10 сентября. Доллар ускорил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в четверг днем, в ходе волатильных торгов рубль укрепляется к бивалютной корзине.    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 15:24
Изменение риторики ЦБ РФ - еще один фактор не в пользу классических ОФЗ - Райффайзенбанк
еще один фактор не в пользу классических ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Произошедшее укрепление рубля (пока больше похожее на временный отскок) пока слабо транслируется в рынок классических ОФЗ - доходности остаются вблизи локальных максимумов, отмечают аналитики банка. Помимо...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 14:35
Julius Baer прогнозирует рост цен на нефть в конце года до $45 за баррель
Коррекция на фондовом рынке в отношении американских акций и технологического сегмента оказала влияние на рынки нефти и природного газа и вылилась в понижательное давление на котировки, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 13:51
Сценарий бокового движения S&P500 наиболее вероятен в ближайшие торговые сессии - "Фридом Финанс"
Технически S&P500 выглядит более уверенно, чем в среду, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии среды "быки" перехватили краткосрочную инициативу после роста выше отметки 3380. Тем не менее, индекс широкого рынка склонен к продолжению нисходящего движения, так...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 13:13
Возможно ослабление рубля в сторону 78-80 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 - Совкомбанк
Геополитическая напряженность может сохраняться в течение еще нескольких месяцев, и на этом фоне не исключено ослабление рубля в сторону 78-80 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1, сообщается в комментарии Совкомбанка. Динамика курса рубля в этом году соответствует динамике других валют развивающихся...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 12:33
Рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней - Sberbank CIB
Российский рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам Sberbank CIB, в четверг на фоне низких цен на нефть и по-прежнему актуальных геополитических рисков...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 11:53
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост - "ФИНАМ"
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD продолжает восходящее движение, торгуясь вблизи отметки 1,18300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. В четверг в центре внимания участников рынка будет...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 11:32
Коррекция рынка акций РФ вверх вновь забуксовала из-за слабости нефти и Европы
Москва. 10 сентября. Позитивный старт торгов на рынке акций РФ в четверг вновь не получил продолжения из-за слабости нефти и фондовой Европы, где инвесторы после технического отскока не могут найти новых драйверов для роста; индексы МосБиржи и РТС после локального роста откатились в "минус".    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.