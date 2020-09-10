Цены "длинных" евробондов РФ в четверг слегка снизились, остальных бумаг немного подросли

Москва. 10 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка снизились, в то время как остальные бумаги немного подросли в цене на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала и достаточного объема ликвидности у отечественных участников рынка. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 9 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК также не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,19% от номинала (доходность - 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1 базисный пункт, до 179 пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 25 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,89% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,37% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 24 базисных пункта, опустившись до 134,84% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт и составила 3,345% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 5 базисных пунктов, подешевев до 133,93% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,33% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, до 110,16% от номинала (их доходность выросла на 5 пунктов и составила 1,14% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 11 базисных пунктов, до 115,03% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта, до 1,95% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 1 базисный пункт, подорожав до 112,9% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 2,19% годовых).

"Сегодня котировки "длинных" выпусков суверенных евробондов РФ слегка снизились, в то время как "короткие" и среднесрочные бумаги чувствовали себя более уверенно за счет присутствовавшего спроса. Но в целом изменения котировок как в сторону роста, так и снижения, были незначительными и не превышали 0,1-0,3 процентного пункта. Одной из причин именно такой динамики отечественных долговых бумаг является нестабильная внешняя конъюнктура, в частности, заметное падение американских индексов, наблюдавшееся в начале сентября. Традиционно глобальное снижение "аппетита к риску" в первую очередь сказывается на "длинных" бумагах, в то время как на "короткий" и среднесрочный сегмент большое влияние оказывает объем реальной валютной ликвидности у российских игроков, а они в настоящее время не испытывают какого-либо дефицита ликвидности", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.