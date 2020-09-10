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10 сентября 2020 года 16:00

Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро в ходе волатильных торгов четверга

Москва. 10 сентября. Доллар ускорил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в четверг днем, в ходе волатильных торгов рубль укрепляется к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 75,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,95 руб./EUR1, подешевев на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,59 копейки - до 81,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 сентября на 54,39 копейки, до 75,5274 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,27 копейки, до 89,3036 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро в ходе волатильных торгов четверга. Участники рынка отыгрывают интенсивный новостной поток, касающийся как действий монетарных властей, так и основных геополитических рисков, связанных с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет находиться вблизи целевого уровня, составляющего чуть ниже 2%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года. При этом регулятор сообщил, что "готов скорректировать все свои инструменты".

В 15:30 МСК началась пресс-конференция главы европейского центробанка Кристин Лагард.

"Отметим, что за последнее время доллар несколько сократил отставание от евро на российском рынке за счет восстановления позиций на внешних площадках. Так, если с начала текущего года евро вырос к рублю почти на 30%, а доллар - на 22%, то за последний месяц динамика роста валют почти сравнялась (+4,0% и +3,2% соответственно), а за последнюю неделю американская валюта уже опережает единую европейскую по укреплению к рублю. Подобный результат во многом транслирует динамику международного рынка, где с начала текущего года пара "евро-доллар" выросла на 5,5%, за последний месяц сократила плюсовую динамику до менее чем 1%, а в последнюю неделю и вовсе ушла в минус. Несмотря на то, что сегодня курс евро вновь демонстрировал рост в ожидании заседания ЕЦБ, не исключено, что его итоги еще больше охладят пыл покупателей европейской валюты", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор будет оценивать целесообразность снижения ставки, решение будет зависеть от поступающей информации о развитии ситуации с экономикой и инфляцией в России и мире, сказал он в ходе международного банковского форума "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".

При этом ЦБ РФ не исключает снижения ключевой ставки ниже 4%, если это будет необходимо для возвращения инфляции к таргету, подчеркнул зампред ЦБ.

"В случае, если дезинфляционные риски будут более значительными и мы будем видеть, что растет вероятность более значительного отклонения инфляции от цели, это будет означать, что есть пространство для большего смягчения денежно-кредитной политики с тем, чтобы компенсировать эти дезинфляционные риски", - сказал Заботкин.

На вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки ниже 4% в определенных условиях, зампред ответил: "Если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели".

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вторник дала осторожный сигнал по ДКП. "Мы действительно говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией, и мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила Набиуллина на Московском финансовом форуме.

Результаты анализов проб, взятых в ФРГ у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), сообщило агентство ДПА со ссылкой на германское министерство обороны. "Представитель Минобороны Германии подтвердил, что образцы проб переданы ОЗХО, членом которой является Россия", - говорится в сообщении агентства.

При этом представитель правительства ФРГ Мартина Фиц сказала, что Берлин "не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России". "Мы продолжаем призывать российскую сторону предоставить информацию (об инциденте с Навальным - ИФ)", - добавила Фиц.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и их европейские союзники будут добиваться привлечения к ответственности виновных в инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Евросоюз, ряд европейских стран, Соединенные Штаты - все ясно дали понять русским: мы ожидаем, что они привлекут к ответственности тех, кто виновен в этом. Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", - сказал дипломат в шоу журналиста Бена Шапиро.

Помпео заявил, что в мире "признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высших российских чиновников, я думаю, что это плохо для русского народа и для России". В то же время госсекретарь сказал, что не готов ответить на вопрос о том, какие меры намерены принять США в сложившейся ситуации.

Цены на нефть опускаются в четверг на ожиданиях еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 1,08% - до $40,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,37% - до $37,53 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован министерством энергетики США в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне цены на нефть выросли, немного отыграв падение по итогам предыдущей сессии.

"Мы ожидаем, что геополитическая напряженность в отношении России до конца года снизится. При ослаблении внешних рисков динамика курса рубля развернется в сторону укрепления на фоне роста цен на нефть. На нефтяном рынке существенный дисбаланс спроса и предложения, наблюдавшийся в апреле, остался позади. Более масштабное и быстрое, чем ожидалось, сокращение добычи нефти в США и странах-участницах соглашения ОПЕК+ в мае-июне привело к снижению мирового предложения нефти и установлению баланса на рынке. На наш взгляд, существует потенциал для дальнейшего роста цен на нефть при условии полной отмены карантинных ограничений во всем мире и восстановления мировой экономики. Согласно нашим прогнозам, нефтяные котировки в четвертом квартале 2020 года будут находиться выше отметки в $50 за баррель Brent. Однако с учетом более быстрого роста импорта и умеренного притока иностранных инвестиций укрепление рубля будет умеренным. Влияние спекулятивных валютных потоков на рубль также сохранится. Выборы в США, а также торговые споры могут оказать давление на валюты ЕМ. Наш прогноз среднего курса рубля к доллару на четвертый квартал 2020 года - 70,0 руб./$1. В 2021 году динамика рубля вернется на траекторию начала этого года", - полагает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин.

ЦБ РФ 8 сентября продал валюту расчетами "завтра" на 2,4 млрд рублей. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,45% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 б.п. - до 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 4,52% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 4,66% и 4,68% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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