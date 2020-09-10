Коррекция рынка акций РФ вверх вновь забуксовала из-за слабости нефти и Европы

Москва. 10 сентября. Позитивный старт торгов на рынке акций РФ в четверг вновь не получил продолжения из-за слабости нефти и фондовой Европы, где инвесторы после технического отскока не могут найти новых драйверов для роста; индексы МосБиржи и РТС после локального роста откатились в "минус".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2873,66 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1196,91 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 75,66 рубля (+0,33 рубля), золото - $1952,1 за унцию (-0,1%).

Подешевели акции НЛМК (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,6% "префы"), ММК (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), МТС (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%),

Росприроднадзор подал иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в "Норникель") на 148 млрд рублей о возмещении вреда окружающей среде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края.

Подросли акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Московской Биржи" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка акций РФ немногим выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС. В течение дня ожидается решение по ставке ЕЦБ (14:45 МСК) и последующая пресс-конференция (начало в 15:30 МСК) его главы, на которой могут быть даны указания на планы регулятора по стимулированию экономики. Кроме того, в США выйдут еженедельные данные по запасам нефти.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на мировых финансовых рынках началось восстановление после трехдневного обвала, однако российский рынок в этом празднике жизни участия практически не принял, оставаясь слабым.

Вызывают тревогу акции "Норникеля" и Сбербанка, где спроса недостаточно для роста цен, дивидендная доходность Сбербанка более чем 8% никого не привлекает. Динамика этих двух бумаг наводит на мысли, что нерезиденты продолжают распродавать российские акции, несмотря на завершение острой фазы политических страхов - в целом создается ощущение, что Запад не решится на серьезные санкции в отношении России, такие как запрет владения российским госдолгом или отключение банков от международных платежей.

Для преддивидендного ралли Сбербанка (217,8 руб.) этим акциям следует закрепиться выше отметки 222 руб., чтобы создать плацдарм для движения в сторону 244 руб.

Ситуация с нефтью пока остается непонятной. Котировки Brent вернулись выше отметки $40 за баррель, но это больше вызвано закрытием "шортов" спекулянтами после сильного предыдущего обвала. Если нефтяным "медведям" удастся продавить котировки в район $39, то снижение может резко ускориться, хотя в четверг для этого поводов пока нет. Покупка рубля против доллара должна носить спекулятивный характер: тренд по рублю продолжает оставаться падающим, и очередное обострение отношений Россия-Запад вновь приведет к сильному падению российской валюты, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, азиатские рынки акций в четверг преимущественно подросли, отыгрывая стабилизацию настроений на развитых рынках, однако в Европе инерционная склонность инвесторов по выкупу подешевевших бумаг уже ослабла. Цены на нефть и промышленные товары находятся под небольшим давлением, что заставляет оценивать внешнюю конъюнктуру как слабо положительную, причем весьма хрупкую. Следует крайне осторожно оценивать ближайшие перспективы рынков, поскольку есть опасения возврата коррекционных настроений в конце недели.

В четверг, учитывая стабилизацию внешнего фона и закрепление нефти Brent выше $40 за баррель, индекс МосБиржи попытается удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения интереса к акциям сырьевых секторов. Риски возобновления снижения в дальнейшем ввиду хрупкости внешней конъюнктуры, однако, оцениваются как высокие, считает Локтюхов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтральным. Металлы и нефть демонстрируют низкую волатильность, на валютном рынке также незначительные движения. Азиатские рынки торгуются в "плюсе", отыгрывая коррекционный рост в США. В течение дня можно ждать роста волатильности на валютном рынке. ЕЦБ может расширить программу количественного смягчения, и это способно ослабить евро, но при сохранении прежних параметров денежной политики и улучшении экономических ожиданий европейская единая валюта будет усиливать свои позиции. Утром в четверг российский рынок акций может показать небольшой рост, а рубль продолжить укрепление на ожиданиях улучшения ситуации с внешнеполитическими рисками, считает аналитик.

Поскольку на рынке отсутствуют явные идеи для роста, то индекс МосБиржи все же может достигнуть зоны поддержки 2820-2850 пунктов, полагает аналитик.

Американский рынок прервал трехдневную полосу снижения. Относительно существенная коррекция оказалась достаточной, чтобы инвесторы США вернулись в бумаги технологичных компаний. В сфере политики кандидат в президенты США Джо Байден обрадовал рынок своими предложениями по снижению налога на прибыль за пределами США до 21%, а также снижением налогов для компаний, которые создают рабочие места в США. Соответственно, политика "сделано в Америке" также становится центральной темой предвыборной кампании демократов.

Вечером выйдет официальный отчет Минэнерго США по запасам сырья. Если он подтвердит рост запасов, то распродажи контрактов могут возобновиться вплоть до заявлений из ОПЕК+ о готовности расширить ограничения добычи, если рынок продолжит демонстрировать слабость, считает Кочетков.

В среду в США индексы выросли на 1,6-2,7%%, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца (Nasdaq вырос на 2,7%), отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее.

В предыдущие три торговых дня Nasdaq рухнул более чем на 10% с рекордного максимума, войдя в коррекцию. Потери индекса S&P 500 за три дня стали самыми существенными с июня.

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням.

Фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что китайская ByteDance и правительство США обсуждают способы избежать продажи американских операций платформы для обмена короткими видео TikTok.

В Азии в четверг в конце торгов рост индексов сменился разворотом (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,6%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,5%).

Внимание трейдеров направлено на предстоящее в четверг заседание Европейского центрального банка. Регулятор, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты.

При этом итоги заседания могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса единой европейской валюты с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Нефть в четверг вернулась к снижению на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,32 за баррель (-1,2% и +2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $37,51 за баррель (-1,4% и +3,5% в среду).

Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+8,9% и +14,3% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,793 млрд рублей (из них 2,785 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).